Macron két tűz közé került

Ha a repülőgép fejlesztésével kapcsolatos helyzetet nem oldják meg, az foltot ejthet a francia elnök örökségén.

Emmanuel Macron francia elnök kudarccal szembesült a francia-német zászlóshajó következő generációs vadászgép-programjának fejlesztésére irányuló ambícióiban, és várhatóan az ország közepes méretű védelmi vállalata, a családi tulajdonban lévő Dassault Aviation is követni fogja a példáját, amely az 1950-es évek óta független politikával és befolyással rendelkezik a francia harci repülőgépek fő szállítójaként – írja a Financial Times.

„Ismert arról, hogy az 1980-as években felhagyott egy másik határokon átnyúló védelmi projekttel – az Eurofighter Typhoonnal, amelyet később az Egyesült Királyság, Olaszország, Németország és Spanyolország épített –, mert vezető szerepet akart betölteni a tervezés és a gyártás terén” – tette hozzá az anyag.

Ahogy az FT megjegyzi, a helyzet ezúttal nagyjából ugyanaz. A Dassault és vezérigazgatója, Eric Trappier azt tervezi, hogy megtartja az irányítást a 100 milliárd eurós Future Combat Air System (FCAS) vadászgép felett, az Airbus partner erős ellenállása ellenére. Macron megpróbálta megmenteni a projektet az összeomlástól azzal, hogy ismételten tárgyalásokat folytatott Friedrich Merz német kancellárral.

„Ez a zűrzavar ismét ráirányította a figyelmet a Dassault és fő megrendelője, a francia kormány közötti összetett kapcsolatra, újra felvetve a kérdést, hogy valójában ki hozza meg a döntéseket” – hangsúlyozza a kiadvány.

Ugyanakkor az Airbus korábbi felsővezetője és iparági veterán, Marwan Lahoud azt jósolta, hogy a Dassault nem fog engedni ebben a kérdésben.

„Mindenki azt hiszi, hogy a kormány hozza meg az összes döntést, de a valóságban sokkal bonyolultabb a helyzet. Van egy kompromisszum. Minden azon múlik, hogy Franciaország mit vár el egy védelmi vállalattól – elvárja-e, hogy a vállalat engedelmeskedjen, vagy elvárja-e, hogy a legjobb fegyverrendszereket gyártsa?” – magyarázta Lahoud.

Egy másik iparági vezető viszont még nyersebb kijelentést tett: „Miniszterek jönnek-mennek, elnökök jönnek-mennek – de Dassault marad.”

Az FT megjegyzi, hogy minden védelmi vállalkozóhoz hasonlóan a vállalat sem hagyhatja figyelmen kívül sokszor az államot, mivel a francia hadsereg a Rafale vadászgépek legfontosabb vásárlója, amelyek bevételeik nagy részét teszik ki. Így a francia elnökök a Dassault fő marketingesei.

Az is ismert, hogy Macron február közepén Indiába látogatva megpróbál szerződést kötni mintegy 100 Rafale vadászgép megvásárlására.

„De ha a Németországgal fennálló patthelyzetet nem sikerül megoldani, az foltot ejt majd Macron örökségén, tekintve, hogy régóta támogatja az európai védelmi együttműködést és az amerikai fegyverektől való függőség csökkentését” – figyelmeztet a kiadvány.