Jön a következő forduló

Genfben folytatódnak a tárgyalások

 2026. február 13. péntek. 14:12
Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.

A tavaszra és a békére várva
Fotó: AFP/NurPhoto/Dmytro Smolienko

„A következő tárgyalási forduló (...) háromoldalú formátumban Genfben lesz” - mondta. Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.

A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat. A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.

