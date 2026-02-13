Ismét meghalt egy nemzettestvérünk a háborúban

Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon, a mielőbbi béketeremtés fontosságát hangsúlyozva.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető szörnyűnek és egészen egyszerűen tragikusnak nevezte, hogy most már nem múlik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne kapnánk hírt Kárpátaljáról újabb magyar áldozatról, újabb magyar emberről, aki ebben az „értelmetlen háborúban” hal meg. Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába – tájékoztatott.

„Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban” – tette hozzá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

„Minden egyes nap újabb szenvedést hoz Ukrajnában, minden egyes nap újabb halottakat hoz, és most már sajnos minden egyes nap újabb és újabb kárpátaljai magyar áldozatról kell, hogy beszámoljak. Itt az ideje ennek a háborúnak véget vetni” – összegzett.