Időzített bomba? Az USA Tajvannal üzletel Trump kínai útja előtt

Az Egyesült Államokba irányuló tajvani export nagy részét az eddigi 32 százalék helyett 15 százalékos adókulccsal fogják megadóztatni - közölte az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma.

Az Egyesült Államok szintén 15 százalékos kulcsot alkalmaz az ázsiai és csendes-óceáni térségben olyan fontos kereskedelmi partnereivel szemben, mint például Japán vagy Dél-Korea.

Tajvan beleegyezett abba, hogy felszámolja vagy csökkenti az amerikai termékekkel szembeni vámkorlátok döntő részét, de 93 termék esetében maradtak a jelenlegi vámok a fontos mezőgazdasági és ipari ágazatok, például a rizstermesztés védelme érdekében.

A tajvani kormány nyilatkozatában hangsúlyozta: az Egyesült Államokkal létrejött megállapodás lehetővé teszi vállalatai számára, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezzenek Japánnal, Dél-Koreával és az Európai Unióval.