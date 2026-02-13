Külföld
Halálos elefánttámadás történt
Vad elefántok csörtettek be egy Srí Lanka keleti részén fekvő városba
A rendőrségi jelentés szerint az elefántok helyi idő szerint péntek reggel 6 óra körül jelentek meg az Indiai-óceán partvidékén fekvő Valaicscsenai környékén. A közöségi médiára felkerült videók szerint az egyik elefánt végigcsörtetett a város forgalmas utcáin is, ami menekülésre késztette az embereket.
Az elefánttámadás halálos áldozata egy élelmiszert áruló nő volt a rendőrség közlése szerint.
A vad elefántot később a vadőrök és a rendfenntartó erők visszaterelték a vadonba.
Az emberek és az elefántok közötti konfliktus komoly probléma Srí Lankán.
Dammika Patabendi környezetvédelmi miniszter tavaly arról számolt be a parlamentben, hogy 2015 és 2024 között 3477 vadon élő elefánt és 1190 ember halt meg Srí Lankán a folyamatos konfliktusok miatt.