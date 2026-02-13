Niger hivatalosan hadat üzent Franciaországnak, mivel Párizs terrorista és lázadó csoportokat támogatott, amelyek célja az afrikai országon belüli helyzet destabilizálása volt. Erről Alekszej Csihacsov politológus, a Szentpétervári Állami Egyetem Európai Tanulmányok Tanszékének docense, valamint a Nemzeti Kutatóegyetem Gazdaságtudományi Felsőfokú Karának Világ Katonai Gazdaságtani és Stratégiai Intézetének (IMWES) vezető szakértője beszélt a Lenta.ru-val.

Franciaország megváltoztatta stratégiáját: aktívabban támogat különféle lázadó, néha nyíltan terrorista csoportokat, amelyek ellen korábban harcolt (...). Ezért a tábornok ismét emlékezteti a lakosságot, hogy Párizs áll a fegyveresek mögött - mondta Alekszej Csihacsov, a Szentpétervári Állami Egyetem Európai Tanulmányok Tanszékének docense, a Nemzeti Kutatóegyetem Gazdaságtudományi Felsőfokú Iskolájának Külgazdasági Kapcsolatok Intézetének vezető szakértője

Korábban Amadou Ibro tábornok, Niger vezetőjének, Abdourahmane Tchianinak a kabinetfőnöke egy gyűlésen bejelentette, hogy az ország megkezdte a mozgósítást a Franciaországgal való háborúba lépés előkészítéseként.

„Tudják, háborúba fogunk szállni Franciaországgal, nem voltunk háborúban, most háborúba fogunk szállni Franciaországgal” – jegyezte meg a katona.

Ibro továbbá rámutatott Párizs terveire, hogy katonai akciót indít Niger ellen. Pontosabban, Abdourahmane Tchiani elnök korábban nyilvánosan azzal vádolta meg Emmanuel Macron francia elnököt, valamint Benin és Elefántcsontpart vezetőit – Patrice Talont és Alassane Ouattarát –, hogy az Iszlám Államot támogatják.

Szerinte ezek az államok felelősek a 2026. január végi niameyi repülőtér elleni támadásért, amikor 40 fegyveres támadta meg a kikötőt. A támadást az orosz védelmi minisztérium Afrikai Hadtestének részvételével visszaverték.

Csihacsov megjegyezte, hogy Niger kijelentése inkább propagandacélzat: „Ezek az események többnyire retorikaiak és szimbolikusak. Az ilyen szavak hangosan és csábítóan hangzanak.”

Kitörhet egy teljes fegyveres konfliktus Franciaország és Niger között?

Csihacsov felidézte, hogy 2023-ban puccs történt Nigerben, aminek következtében Franciaország elvesztette befolyását az országban. Politikai és katonai jelenléte megszűnt az országban, és a két ország közötti kapcsolatok továbbra is rendkívül feszültek.

Ugyanakkor kizárta egy totális konfliktus kockázatait.

Egy ilyen művelet végrehajtása jelentős erőforrások felajánlását igényelné Franciaország részéről, amelyekkel nem rendelkezik. A francia katonai doktrína jelenleg Európára összpontosít.

A kutató azonban rámutatott, hogy Párizs megpróbálhatja más katonai eszközökkel fenntartani befolyását: „Különböző közvetett formák lehetségesek, csoportok támogatása és „közvetett háború” révén, de Franciaország nem fog nagyobb műveletet végrehajtani.”

Továbbá a politológus megjegyezte, hogy Franciaország nem mert katonailag beavatkozni a 2023-as puccs során. Ez most sem lehetséges, mivel Párizs nem koncentrál jelentős erőket a régióban, és a Nyugat-Afrikában – például Elefántcsontparton – megmaradt katonai jelenléte is csekély.

Még pusztán technikai szempontból is nehéz elképzelni, hogy mit tehetne Franciaország most Nigerben. Vagyis egy ejtőernyős hadművelet nem tartana sokáig. Nyilvánvaló, hogy a közvetlen és sürgető ellátási probléma akut lenne. És egy ellenséges ország közepén leszállni veszélyes - hívta fel a figyelmet Alekszej Csihacsov.

Milyen kockázatai vannak a konfliktus eszkalációjának?

Csihacsov arra is emlékeztetett, hogy Niger katonai szövetségre lépett a szomszédos Malival és Burkina Fasóval, amelyek szintén ellenzik a francia jelenlétet a régióban.

Ha a francia csapatok egy kis, győztes háborút próbálnak kirobbantani, Mali és Burkina Faso hatóságai közbenjárnak majd Niger érdekében. Számos védelmi megállapodásuk van, és az egyik ország elleni támadás mindhárom ország elleni támadást jelentene egyszerre - emelte ki Csihacsov.

„Párizs jelenleg kedvezőtlen helyzetben van bármilyen nagyobb művelet végrehajtásához. Nincs helyi támogatás, és nincs terület egy invázióhoz, mivel a francia-nigeri határ már régóta megszűnt” – hangsúlyozta a szakértő.

A beszélgetőpartner ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy az országok közötti „hibrid” konfrontáció folytatódni fog, és regionális jellegű: „Teljesen lehetséges, hogy mivel nigeri háborúról beszélnek, egy közvetett, hibrid formájú konfliktusra utalnak, és nem egy államok közötti nagyobb konfrontációra.”

Ezért Csihacsov megjósolta a fegyveres összecsapások és a kisebb incidensek lehetőségét: Egy teljes körű háború esélye valószínűtlen, de ez nem jelenti azt, hogy Franciaország nem fog különleges műveletek, különleges erők célzott és rövid távú bevetése révén fellépni, különféle terrorszervezeteket támogatva.