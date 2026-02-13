Külföld
Hadiüzemek is kerültek az oroszok célkeresztjébe
Nem csillapodnak a harcok
A támadásokat a minisztérium az orosz polgári célpontok elleni ukrán „terrortámadásokkal” indokolta. A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen négy települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 8500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel kilenc harckocsit - köztük három német Leopard tankot - és 116 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, öt Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, 28 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 39 rakétáját, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1243 repülőgép típusú drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Volgográdban három civil megsebesült.