Egy tömeges és hat csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, a hadsereget ellátó energetikai, üzemanyag- és közlekedési infrastrukturális létesítményekre, haditechnikát és rakétatüzérségi fegyvereket tároló raktárakra, katonai repülőterekre, csapásmérő drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire az elmúlt hét folyamán - közölte pénteken a moszkvai védelmi tárca.

A támadásokat a minisztérium az orosz polgári célpontok elleni ukrán „terrortámadásokkal” indokolta. A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen négy települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében a „különleges hadművelet” övezetében csaknem 8500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel kilenc harckocsit - köztük három német Leopard tankot - és 116 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, öt Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, 28 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 39 rakétáját, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1243 repülőgép típusú drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Volgográdban három civil megsebesült.