Friedrich Merz: új fejezet jöhet az EU-bővítésben

Friedrich Merz német kancellár kijelentette pénteken a müncheni biztonságpolitikai konferencián, hogy „az áprilisi választások után új fejezet kezdődhet az Európai Unió bővítésében”, valamint hogy hajlandó beszélni az orosz vezetőkkel, de úgy vélte, hogy Oroszország még nem készült fel a „komoly” tárgyalásokra az ukrajnai tűzszünetről, illetve békeszerződésről.

Az értekezlet a kancellár beszédével nyílt meg, és utána kérdésekre válaszolt. Jakov Milatovic montenegrói elnöknek az uniós bővítéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva, tíz tagjelölt ország csatlakozásával kapcsolatban arról beszélt, hogy az EU-ban most egyhangú döntés kell új tárgyalási fejezet megnyitásához, és a döntés módját meg kellene változtatni.

„Mindenki tudja ebben a teremben, hogy ki ellenzi ezt” – jelentette ki, és hozzátette: reméli, hogy az áprilisi választások után (nem nevezte meg, hogy melyik országban lesz ilyen) megnyithatnak új tárgyalási fejezeteket. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról: Emmanuel Macron francia elnök felújítaná az ukrajnai háború miatt megszakadt párbeszédet orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, a kancellár kijelentette: ha van értelme tárgyalni Oroszországgal, akkor készek vagyunk tárgyalni.

„De ahogyan az amerikai féllel való tárgyalásaiból látható, Oroszország egyelőre nem akar komolyan tárgyalni” – vélte Merz.

„Engedményeket kell tenniük, késznek kell lenniük tárgyalni a tűzszünetről, majd egy békemegállapodásról” – hangsúlyozta. Merz szerint a rövidesen ötödik évébe lépő ukrajnai háború „csak abban az esetben érhet véget, ha Oroszország kimerül, legalább gazdaságilag, de katonailag is. Közeledünk ehhez a pillanathoz, de még nem tartunk ott” – monda.

A német kancellár a több mint hatvan állam- és kormányfő részvételével folyó tanácskozás megnyitóján a transzatlanti bizalom „kijavítását” és újraélesztését javasolta. „Javítsuk ki, élesszük újra a transzatlanti bizalmat” – mondta angolul a kancellár, mondandóját Európa amerikai barátainak címezve.

„A nagyhatalmak közötti rivalizálás esetén még az Egyesült Államok sem lesz eléggé erős egyedül boldogulni” – mondta Merz. Éppen egy éve, akkor müncheni konferencián J.D. Vance amerikai alelnök szemére vetette az európaiaknak, hogy nem veszik eléggé a kezükbe a saját védelmüket. A német kancellár új transzatlanti partnerséget szorgalmazott, beismerve, hogy „megosztó, mély szakadék” keletkezett az Atlanti-óceán két partja között.

Merz szerint ez a „kulturális szakadék” Európa és az Egyesült Államok között a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Tegyük újra naggyá Amerikát mottójú stratégia hatására keletkezett.

„JD Vance alelnök beszélt erről egy éve itt Münchenben. Igaza volt abban, ahogyan az amerikai-európai nézetkülönbségeket leírta” – mondta. Mark Rutte NATO-főtitkár a konferencia szünetében újságírók előtt leszögezte: a NATO vezetésében Európának nagyobb szerepe lesz – folytatódó jelentős amerikai jelenléttel –, ha az európai szövetségesek jelentősen növelik katonai kiadásaikat.

„A következő években mindinkább olyan NATO-t fogunk látni, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt kap az európai vezetés, de a szövetség erős marad az Egyesült Államokkal” – jegyezte meg Rutte. A főtitkár szerint „egy erősebb Európával a NATO-n belül minden korábbinál erősebb lesz a transzatlanti kapcsolat”.