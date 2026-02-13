Külföld
Friedrich Merz: új fejezet jöhet az EU-bővítésben
A német kancellár a müncheni biztonsági konferencián az egyhangú döntéshozatal reformját és új tárgyalási fejezetek megnyitását sürgette
Az értekezlet a kancellár beszédével nyílt meg, és utána kérdésekre válaszolt. Jakov Milatovic montenegrói elnöknek az uniós bővítéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva, tíz tagjelölt ország csatlakozásával kapcsolatban arról beszélt, hogy az EU-ban most egyhangú döntés kell új tárgyalási fejezet megnyitásához, és a döntés módját meg kellene változtatni.
„Mindenki tudja ebben a teremben, hogy ki ellenzi ezt” – jelentette ki, és hozzátette: reméli, hogy az áprilisi választások után (nem nevezte meg, hogy melyik országban lesz ilyen) megnyithatnak új tárgyalási fejezeteket. Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról: Emmanuel Macron francia elnök felújítaná az ukrajnai háború miatt megszakadt párbeszédet orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, a kancellár kijelentette: ha van értelme tárgyalni Oroszországgal, akkor készek vagyunk tárgyalni.
„De ahogyan az amerikai féllel való tárgyalásaiból látható, Oroszország egyelőre nem akar komolyan tárgyalni” – vélte Merz.
„Engedményeket kell tenniük, késznek kell lenniük tárgyalni a tűzszünetről, majd egy békemegállapodásról” – hangsúlyozta. Merz szerint a rövidesen ötödik évébe lépő ukrajnai háború „csak abban az esetben érhet véget, ha Oroszország kimerül, legalább gazdaságilag, de katonailag is. Közeledünk ehhez a pillanathoz, de még nem tartunk ott” – monda.
A német kancellár a több mint hatvan állam- és kormányfő részvételével folyó tanácskozás megnyitóján a transzatlanti bizalom „kijavítását” és újraélesztését javasolta. „Javítsuk ki, élesszük újra a transzatlanti bizalmat” – mondta angolul a kancellár, mondandóját Európa amerikai barátainak címezve.
„A nagyhatalmak közötti rivalizálás esetén még az Egyesült Államok sem lesz eléggé erős egyedül boldogulni” – mondta Merz. Éppen egy éve, akkor müncheni konferencián J.D. Vance amerikai alelnök szemére vetette az európaiaknak, hogy nem veszik eléggé a kezükbe a saját védelmüket. A német kancellár új transzatlanti partnerséget szorgalmazott, beismerve, hogy „megosztó, mély szakadék” keletkezett az Atlanti-óceán két partja között.
Merz szerint ez a „kulturális szakadék” Európa és az Egyesült Államok között a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Tegyük újra naggyá Amerikát mottójú stratégia hatására keletkezett.
„JD Vance alelnök beszélt erről egy éve itt Münchenben. Igaza volt abban, ahogyan az amerikai-európai nézetkülönbségeket leírta” – mondta. Mark Rutte NATO-főtitkár a konferencia szünetében újságírók előtt leszögezte: a NATO vezetésében Európának nagyobb szerepe lesz – folytatódó jelentős amerikai jelenléttel –, ha az európai szövetségesek jelentősen növelik katonai kiadásaikat.
„A következő években mindinkább olyan NATO-t fogunk látni, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt kap az európai vezetés, de a szövetség erős marad az Egyesült Államokkal” – jegyezte meg Rutte. A főtitkár szerint „egy erősebb Európával a NATO-n belül minden korábbinál erősebb lesz a transzatlanti kapcsolat”.