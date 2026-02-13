Holtan találtak rá az eltűnt idős férfira

Holtan találták meg pénteken Csádban azt az idős francia férfit, aki két nappal korábban tűnt el az afrikai ország északi részén – jelentette be a csádi idegenforgalmi miniszter.

A Le Bien Public című francia lap értesülése szerint a 70 éves nyugdíjas férfi egy turistacsoporttal utazott Csádba a szaharai kulturális fesztivál (Ficsa) alkalmából egy francia utazási iroda szervezésében. A fesztivál szombaton kezdődött a polgárháború sújtotta Szudán határától mintegy száz kilométerre fekvő Amdjarassban.

A dijoni férfinak szerdán veszett nyoma, miután egy szintén francia állampolgárságú barátjával együtt kirándulni indult a Guelta de Bachikele oázisba. Motorokkal, terepjárókkal és tevékkel keresték, a kutatásba a csádi hadsereg egy repülőgépe és több drónja is bekapcsolódott. A csádi idegenforgalmi miniszter közlése szerint a férfi élettelen testét a Bachikele-völgyben találták meg, valószínűleg egy szikláról zuhanhatott le, de még várják a halottkém jelentését.

A csádi idegenforgalmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint a két francia szerda reggel hagyta el engedély nélkül a turistacsoportot, eltérve az eredeti útvonaltervtől. Eltűnésüket délután észlelték, és megkezdték a keresésüket. Két órán belül az egyik francia férfi előkerült, aki elmondta: próbálta lebeszélni társát arról, hogy továbbmenjenek. Ezután maga is eltévedt, és a keresésükre indult csapat segített neki - közölte a tárca.

A Guelta de Bachikele oázis a Csád északi részén húzódó Ennedi-fennsíkon található. A francia külügyminisztérium azt tanácsolja a turistáknak, hogy kerüljék el a térséget.