Donald Trump üzent a magyaroknak

Az amerikai elnök ismét kiállt a magyar kormányfő mellett.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozóján, a Béke Tanácsának ülésén, 2026. január 22-én

A nagyra becsült magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, egy igazán erős és hatalmas vezető, aki már bizonyította, hogy fenomenális eredményeket tud elérni

– írta legújabb bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök.

A Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, fáradhatatlanul küzd és szereti nagyszerű országát és népét, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért.

Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényesség és rend biztosításáért!

A magyar és az amerikai kapcsolatok az én kormányzásom alatt új magasságokba emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén, ami nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető – tette hozzá.

Örömmel várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladjon ezen a hatalmas úton a siker és az együttműködés felé. Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt újra megtehetem.

Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként – zárta az amerikai elnök, írta meg a Mandiner.