Büntetlenséget kapnak az ukrajnai lengyel önkéntesek

Szinte egyhangúlag megszavazta pénteken a lengyel parlamenti alsóház (szejm) azt a törvénytervezetet, melynek értelmében az ukrán hadseregben szolgáló lengyel önkéntesek mentesülnének a nemzetvédelmi előírások megsértéséért járó büntetés alól.

A jogszabály most a felsőház (szenátus) elé kerül. A fő kormánykoalíciós párt, a Polgári Koalíció által előterjesztett jogszabály mellett a 460 fős szejmben 406 képviselő szavazott, négyen ellenszavazatot adtak le, 19-en tartózkodtak a voksolástól. A tervezet szerint büntetlenné válnának a lengyel nemzetvédelemről szóló előírások bizonyos megsértései, például az, ha egy lengyel önkéntes az illetékes hazai szervek hozzájárulása nélkül belép az ukrán hadseregbe, illetve másokat toboroz e célból.

Az új előírások a 2022. február 24. és 2026. december 31. közötti időszakra vonatkoznak, és kizárólag az ukrán fegyveres erőkben - nem pedig egy, Ukrajna területén harcoló zsoldoshadseregben - betöltött szolgálatot érintik. A lengyel jog értelmében a külföldi hadseregben történő, a lengyel nemzetvédelmi minisztérium által külön jóvá nem hagyott szolgálat jelenleg három hónap és öt év közötti szabadságvesztéssel büntetendő.

Az Ukrajnában harcoló lengyelek száma nem ismert.