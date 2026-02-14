Külföld
Az USA újabb nukleáris tesztek és robbanófejek telepítésére készül
Washington bővíti arzenálját
Az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese a genfi konferencián elmondta, hogy a szerződés „elfogadhatatlan egyoldalú korlátozásokat” rótt az Egyesült Államokra.
Prioritásnak nevezte a rövidebb hatótávolságú nukleáris fegyverek taktikai célú telepítését. Az ilyen intézkedéseket az orosz innovációk, köztük a Burevesztnyik rakéta, az Oresnyik hiperszonikus rakéta és a Poszeidon nukleáris torpedó ellensúlyának tekintik.
Ezek a lépések a Washington és Moszkva közötti nukleáris konfrontáció új szakaszának tényleges kezdetét jelzik. Míg Oroszország továbbra is teszteli legújabb rendszereit, az Egyesült Államok a meglévő elrettentő erőinek megerősítésére összpontosít. A nukleáris tesztelés gyakorlatához való visszatérés alapvetően megváltoztathatja a hidegháború vége utáni évtizedek óta épített nemzetközi biztonsági rendszert – írta meg a karpat.in.ua.