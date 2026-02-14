A Trump-adminisztráció aktívan fontolgatja további nukleáris fegyverek telepítését és tesztek végrehajtását a Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződés (START III) lejárta után. A The New York Times adatai szerint Washington azt tervezi, hogy bővíti arzenálját válaszul az orosz fejlesztésekre, amelyeket korábban nem fedett le a február 5-én lejárt szerződés.

Az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese a genfi ​​konferencián elmondta, hogy a szerződés „elfogadhatatlan egyoldalú korlátozásokat” rótt az Egyesült Államokra.

Prioritásnak nevezte a rövidebb hatótávolságú nukleáris fegyverek taktikai célú telepítését. Az ilyen intézkedéseket az orosz innovációk, köztük a Burevesztnyik rakéta, az Oresnyik hiperszonikus rakéta és a Poszeidon nukleáris torpedó ellensúlyának tekintik.

Ezek a lépések a Washington és Moszkva közötti nukleáris konfrontáció új szakaszának tényleges kezdetét jelzik. Míg Oroszország továbbra is teszteli legújabb rendszereit, az Egyesült Államok a meglévő elrettentő erőinek megerősítésére összpontosít. A nukleáris tesztelés gyakorlatához való visszatérés alapvetően megváltoztathatja a hidegháború vége utáni évtizedek óta épített nemzetközi biztonsági rendszert – írta meg a karpat.in.ua.