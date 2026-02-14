A téli időjárás miatt 60 százalékkal csökkent a határátlépések száma

A téli hideg, a jeges viharok és a háborgó tenger a főbb migrációs útvonalakon hozzájárult az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések csökkenéséhez, az előző év azonos hónapjához képest januárban 60 százalékkal kevesebben, mintegy 5500-an próbáltak átjutni az EU külső határain – tájékoztatott az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken.

A varsói székhelyű uniós ügynökség közölte: noha a téli időjárás miatt kevesebben indultak illegális utakon az Európai Unió irányába, a hőmérsékleti viszonyok nem rettentették el az embercsempészeket, és továbbra is migránsokkal túlzsúfolt, tengerre alkalmatlan hajókat bocsátottak vízre. Januárban több mint 450-en vesztették életüket a Földközi-tengeren, több mint háromszor annyian, mint 2025 januárjában.

Az év első hónapjának migrációs adatait rögzítő jelentés szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 79 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt a vizsgált hónapban 1010 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak.

A migrációs nyomás visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol januárban 134-en lépték át törvénytelen módon az uniós határt, ami az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 75 százalékos csökkenést jelent.

Éves viszonylatban a migrációs nyomás 74 százalékos csökkenését jegyeztek fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai, ott idén januárban 224-en próbáltak meg illegálisan az unió területére jutni.

Az előző év azonos hónapjához képest a migrációs nyomás csökkenéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon is. Január végéig itt 1166-an próbáltak meg az unió területére jutni, ami 67 százalékos visszaesést jelent éves viszonylatban.

Kevesebben érkeztek az EU területére a Földközi-tenger keleti medencéjének – főként Görögországot és Ciprust érintő – migrációs útvonalán is. Itt az év első hónapjában 1857 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 50 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás éves viszonylatban 9 százalékkal esett vissza a brit tengeri határokon. Itt januárban 2281-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel.

Éves viszonylatban az adatok emelkedését (57 százaléknyit) egyedül a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon jelentették az illetékes hatóságok. Itt az év első hónapjában 1183 észlelést jegyeztek fel.

A migrációs útvonalak legtöbbjén afgán, algériai és bangladesi állampolgárokat vettek nyilvántartásba, de jelentő számban érkeztek szenegáli, török, marokkói, eritreai, szudáni, pakisztáni, egyiptomi és guineai állampolgárok is – tette hozzá jelentésében a Frontex.