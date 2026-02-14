A Nyugatnak tanulnia kellene Ukrajna tapasztalataiból, fel kellene gyorsítania az innovációt, és meg kellene teremtenie a nagymértékű termeléshez szükséges ipari bázist.

Nem egy gyermekjáték akadt el a hóban...

Az orosz állam veszteségtűrő képessége aláássa Ukrajna bizalmát abban, hogy a felőrlődés hatékony stratégia. Úgy tűnik, nincs egyértelmű határ, küszöb, amelyen túl Oroszország végül beismeri a vereségét – írja a Financial Times.

A kiadvány megjegyzi, hogy az oroszok is alkalmazkodnak a hadviselés új korszakához. Az elit Rubicon drónegység által úttörő módon alkalmazott taktikák a frontra is átterjednek.

Különösen a zavaró tényezőknek ellenálló optikai szálas drónok használatáról van szó, amelyek akár erdőn keresztül és rossz időben is eltalálhatják a katonákat árkokban vagy alagutakban.

A cikk szerint Oroszország megkezdte a Shahed kamikaze típusú sugárhajtású drónok fejlesztését, amelyek sokkal gyorsabbak és nehezebben elfoghatók.

Ahogy a kiadvány megjegyzi, Oroszország idén napi 1000-re tervezi növelni a bevetésüket, hogy Ukrajnát a megadásra kényszerítse.

Ennek ellensúlyozására Ukrajna kiépíti a frontvonalban maradáshoz szükséges rendszereket, pilóta nélküli repülőgépeket használ felderítésre és megfigyelésre, valamint egy kiterjedt radar- és mesterséges intelligencián alapuló rendszerhálózatot a harctéri eseményekkel és a jövőbeli fenyegetésekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére, integrálására és elemzésére.

Ukrajnának fel kell készülnie a háború következő szakaszára, a távolról irányított és mesterséges intelligenciával egyre inkább automatizált drónrajokkal.

Hozzáteszi, hogy mindkét oldal kivonja legértékesebb személyzetét a frontról, és a drónok új generációi nagyobb hatótávolságot és fokozott halálos teljesítményt érnek el a jobb akkumulátoroknak, érzékelőknek és aerodinamikának köszönhetően.

A kiadvány megjegyzi, hogy Ukrajna számára sürgető prioritássá vált a műveletek automatizálása, hogy a személyzet biztonságosan dolgozhasson a frontvonalak mögött, és azt tervezi, hogy idén még jobban eltávolítja a drónpilóták a frontvonalaktól.

A cikk azt jósolja, hogy a jövőbeli háborúkat pilóta nélküli fegyverek fogják meghatározni.

„A blokkolásmentes műholdas kommunikáció, az olcsó spektrumhálózatok és a pontos GPS-irányítás kombinációja azt jelenti, hogy a harc egyetlen módja a drónok elleni harc lesz” – áll a kiadványban.

A kiadvány szerint a drónok valós időben cserélnek adatokat, ami azt jelenti, hogy sok olcsó platform egyetlen fegyverként működhet. Ezenkívül képesek levegő-levegő rakéták szállítására a támadók elpusztítására, ahogyan egy vadászgép is teszi, de olcsóbbak és szélesebb körben elterjedtek lesznek.

A cikk szerint a dróncsaták győztesei pilóta nélküli szárazföldi és tengeri járművek segítségével haladhatnak előre, amelyek lassan mozognak, de nehezebb rakományokat is képesek szállítani.

„Ezek a légi, szárazföldi és tengeri képződmények elnyelik a kezdeti tüzet és kiterjesztik a becsapódási zónát, amely egyre inkább robotikussá válik. Csak az első géphullámok elhaladása után következnek majd az emberi katonák” – jelzi a kiadvány.

A cikk azt jósolja, hogy az ukrajnai háború befejezése után feszült béke alakulhat ki, amely legalább annyi tanulsággal szolgál majd a nyugati országoknak, mint maga a konfliktus.

Lehetséges, hogy a jövőben egy „drónfalat” hoznak létre az orosz-ukrán határon, automatizált drónokkal, amelyek egy intelligens elektromos kerítéshez hasonlóan figyelik a határt.

Hozzáteszik, hogy mivel az ilyen drónok értékes célpontok az ellenség számára, fel kell fegyverezni őket a támadások elhárítására és egy több kilométer magas és azonos szélességű erős határ létrehozására.

Ami a ballisztikus és cirkálórakéták illeti, amelyek rendkívüli pontossággal rendelkeznek sokkal nagyobb sebességnél, mint a drónok, és rendkívül nehéz lelőni őket, lehetséges, hogy mindkét oldalon ezrével fogják bevetni őket.

A kiadvány hangsúlyozta, hogy miközben a müncheni biztonsági konferencián összegyűlnek, hogy megvitassák Európa és a világ védelmi kérdéseit, a nyugati vezetőknek fel kell ismerniük, hogy még nem állnak készen a háború új korszakára.

A magyarázat szerint Ukrajna azt demonstrálja, hogy az autonóm fegyverek széles körű használata jellemzi a konfliktust, amely gyorsan kimeríti a jelenlegi drón- és lőszerkészleteket.

Ugyanakkor a kiadvány szerint a Nyugat jelenlegi képessége a termelés növelésére háború idején legjobb esetben is amatőr jellegű.

A cikk megjegyzi, hogy az autonóm rendszerek birtoklása és az ilyen fegyverek nagy mennyiségű előállításának képessége fogja meghatározni a jövőbeli háborúk kimenetelét.

Ezért a kiadvány azt sugallja, hogy a Nyugatnak tanulnia kell az ukrajnai fronton szerzett tapasztalatokból, fel kell gyorsítania az innovációt, és meg kell teremtenie azt az ipari bázist, amely ahhoz szükséges, hogy a következő konfliktus által megkövetelt mennyiségű és sebességű termelést folytasson.