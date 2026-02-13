„Az olcsó orosz energia 2022-ben véget ért. És nincs visszaút. Ez az első dolog, amit figyelembe kell venni” – mondta Macron.

Az európai országok azt várták, hogy Kína továbbra is „szupermarket” marad, de ennek is vége, mondta Macron. Szerinte 2025 az első olyan év, amikor Németország lett az euróövezet fő exportpiaca, és amelyben a európai gazdaságok kereskedelmi deficitje keletkezett Kínával szemben.

Macron felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország már nem állandó energiaforrás-szállító, Kína már nem a fő exportpiac, az Egyesült Államok pedig „vámokat vet ki a mi gazdaságunkra, és kényszerítő mechanizmusokat alkalmaz”.

„Ez megváltoztatja a játékszabályokat. Éppen ezért ez nem egyszerűen egy átmeneti időszak, és ezek közül az új tényezők közül egyik sem fog rövid távon megváltozni. Ez nem ideiglenes zavar. Nyilvánvaló, hogy ez egy strukturális fordulópont” – hangsúlyozta a francia elnök.

A Kreml januárban kijelentette, hogy Európa az orosz energiaforrások elutasításával „függőségbe hozza magát egy kis számú gázforrástól”, elsősorban az amerikai beszállítóktól. „Elutasítják a legversenyképesebb orosz csővezetékes gázt vagy cseppfolyósított gázt” – tette hozzá Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője, és megjegyezte, hogy az Egyesült Államok „nagyon drágán” adja el a gázt.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításának teljes tilalmát Oroszországból az Európai Unióba 2027-ben vezetik be, a csővezetéken szállított gáz vásárlásának tilalmát pedig 2027. szeptember 30-tól. A tilalom megsértése esetén az európai vállalatokra 40 millió euró, vagy a világszintű éves forgalmuk legalább 3,5%-a, vagy a tranzakciók forgalmának 300 százalékának megfelelő összegű bírság szabható ki - írja az Orosz Hírek.