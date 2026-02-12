Washington megkezdi fizetési hátralékának megtérítését

Az Egyesült Államok „néhány héten belül” megkezdi az ENSZ-nél fennálló milliárdos mértékű fizetési hátralékának megtérítését, miközben továbbra is reformokat sürget a világszervezetben - jelentette be Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet szerda este Genfben.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres januárban arra figyelmeztetett, hogy a szervezet működése megbénulhat, ha az országok nem fizetik be az esedékes összegeket.

Donald Trump elnök kormánya az elmúlt hónapokban csökkentette befizetéseit az egyes ENSZ-ügynökségeknél, és elutasította vagy elhalasztotta bizonyos kötelező hozzájárulások befizetését.

A világszervezet közlése szerint Washington több mint kétmilliárd dollárral tartozik az ENSZ-nek a rendszeres költségvetéshez való hozzájárulásként, és majdnem ugyanennyivel a békefenntartó műveletek költségvetését illetően.

„Kifizetjük ezeket az összegeket” - jelentette ki Mike Waltz genfi látogatása során a sajtó előtt.

Kiemelte azonban, hogy Washington továbbra is ragaszkodik az ENSZ-en belüli reformok végrehajtásához.

„Reformokra van szükség, és továbbra is nyomást fogunk gyakorolni a hatékonyság” fokozásának érdekében - mondta a nagykövet.

„Továbbra is arra fogjuk kérni ezeket az ügynökségeket, hogy legalább annyit, ha nem többet tegyenek kevesebb kiadással”, mint eddig - tette hozzá.

Donald Trump egy évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta az Egyesült Államok több ENSZ-ügynökségből is kilépett, köztük az Egészségügyi Világszervezetből (WHO).

Waltz a sajtótájékoztatón kitért az amerikai elnök által létrehozott Béketanácsra vonatkozó aggodalmakra is. Kijelentette, hogy a Béketanács „nem az ENSZ helyettesítésére, hanem kiegészítésére szolgál”.