Újabb hírek a „szarajevói embervadásztúrák" ügyében

Ismét megpróbálják kinyomozni, kik vettek részt a délszláv háborúk idején az úgynevezett szarajevói embervadász túrákon - írja a Vajdaság Ma. Mint a cikkből kiderül, a bosznia-hercegovinai ügyészség tavaly év végén vette föl a kapcsolatot az olasz hatóságokkal illetve az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusával (MICT) az állítások ellenőrzése céljából. Az olasz sajtó tavaly november elején számolt be arról, hogy a milánói ügyészség vizsgálja, fizettek-e pénzt a boszniai háború idején külföldiek azért, hogy a kilencvenes években, Szarajevó ostroma alatt a települést körülvevő dombokról védtelen civilekre lőhessenek.

A milánói eljárás közvetlen előzménye Ezio Gavazzeni újságíró és regényíró feljelentése volt. Gavazzeni azt állította, hogy olaszok és más külföldiek pénzt fizettek a boszniai szerb erők tagjainak azért, hogy 1992 és 1995 között részt vehessenek a civilek elleni lövöldözésekben. Gavazzeni szerint az ügy feltárására Miran Županić szlovén rendező 2022-ben bemutatott Sarajevo Safari című dokumentumfilmje ösztönözte. Elmondása alapján az olaszok gyakran Triesztben találkoztak, majd Belgrádba utaztak, ahonnan boszniai szerb katonák kísérték őket a Szarajevóra néző magaslatokra.

A nyomozás első azonosított gyanúsítottja egy 80 éves olasz férfi, aki korábban teherautósofőrként dolgozott. Egyelőre nem tisztázott, hogy az érintett maga is leadott-e lövéseket avagy a „csak" a szállítási és szervezési feladatokban működött közre.