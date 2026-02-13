2026. február 13., péntek

Előd

Külföld

Szabad lehet a vasárnap Montenegróban

A montenegrói elnök alkotmányban rögzítené a munkaszüneti napot

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 3:52
Jakov Milatovic montenegrói elnök az alkotmányban rögzítené, hogy vasárnap legyen munkaszüneti nap, miután az alkotmánybíróság korábban megsemmisített egy erre vonatkozó törvényt.

Jakov Milatovic
Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A montenegrói alkotmánybíróság január végén semmisítette meg a belső kereskedelemről szóló törvény azon rendelkezését, amely megtiltotta a vasárnapi és ünnepnapi munkavégzést. A taláros testület indoklása szerint a szabályozás sértette a vállalkozás szabadságát és a törvény előtti egyenlőség elvét.

A döntést követően Jakov Milatovic alkotmánymódosítási kezdeményezést indított, hangsúlyozva, hogy csak így garantálható tartósan a munkaszüneti vasárnap intézménye. Az alaptörvény módosításához azonban a parlamenti képviselők kétharmados többségének támogatása szükséges.

A Montenegrói Munkaadók Szövetsége szerint a megoldást társadalmi párbeszéd útján kell megtalálni, míg a gazdaságfejlesztési miniszter arra szólította fel a kereskedőket, hogy az alkotmánnyal összhangban álló végleges megoldás elfogadásáig ne indítsák újra a vasárnapi nyitva tartást.

A kormányzati, szakszervezeti és munkaadói képviselőkből álló Szociális Tanács azt javasolta, hogy minden montenegrói önkormányzatban kiskereskedelmi lánconként egy üzlet tarthasson nyitva vasárnap, egy műszakban. A vasárnapi munkavégzés esetén a dolgozók 80 százalékos bérpótlékot kapnának, és a következő hétvégén szabadnap illetné meg őket.

