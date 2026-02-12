2026. február 12., csütörtök

Előd

Svéd Gripenek a Sarkvidéken

A JAS 39 Gripen repülőgépek járőröznek Grönland és Izland légterében a NATO programja részeként

Svédország Gripen vadászrepülőgépeket küld járőrözni Grönland és Izland térségébe a NATO Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) nevű programjának részeként – közölte csütörtökön a svéd kormány.

Svéd Gripenek a Sarkvidéken
Svédország a JAS 39 Gripen repülőgépekkel járul hozzá a Sarkvidéki Őrszem misszióhoz
Fotó: Madaree TOHLALA / AFP

Ulf Kristersson miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott: a lépés fokozza az elrettentő erőt, védi a közös érdekeket, és hozzájárul a stabilitáshoz egy olyan térségben, amely kulcsfontosságú Európa és a transzatlanti együttműködés számára.

„Svédország kezdetben JAS 39 Gripen repülőgépekkel járul hozzá a Sarkvidéki Őrszem misszióhoz Izland és Grönland térségében” – fogalmazott a kormányfő.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán közölte, hogy Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban, valamint a szövetség északi-sarkvidéki képességeit.

A főtitkár szerdai bejelentése szerint az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, ezért a NATO térségbeli jelenlétének megerősítését célzó missziót indított el. A Sarkvidéki Őrszem nevű programot Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá – tette hozzá. A program emellett része annak a törekvésnek, hogy enyhítsék a szövetségen belül kialakult feszültségeket, amelyeket többek között Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései váltottak ki.

