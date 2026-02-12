Moszkva nem utasítja el a közvetlen tárgyalást az európai vezetőkkel

Oroszország nem utasítja el a közvetlen tárgyalásokat az európai vezetőkkel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak nyilatkozva.

Azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította a Moszkvába szóló meghívást tárgyalásra orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal, Peszkov emlékeztetett arra, hogy ebben nincs semmi újdonság, mert ezt már korábban is többször megtette. Hozzáfűzte, hogy az orosz vezető álláspontja a lehetséges találkozó helyszínéről változatlan.

Az újabb orosz-amerikai-ukrán tárgyalási fordulóval kapcsolatban Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: erről még folynak a nem nyilvános egyeztetések. A tárgyalások első két fordulóját befogadó Abu-Dzabit ideális helyszínnek tartja – tette hozzá.

Korábban megjelent ukrán sajtóértesülések szerint a felek február 17-18-án az Egyesült Államokban ülhetnek ismét tárgyalósasztalhoz.

Az európai vezetőkkel való tárgyalások lehetőségével kapcsolatban Peszkov megismételte, hogy Putyin soha nem utasította el a közvetlen kapcsolatfelvételt, mert csak így lehet megoldani a fennálló nézeteltéréseket. Megjegyezte, hogy ha akarná, Emmanuel Macron francia elnök vagy Friedrich Merz német kancellár egyszerűen felhívhatná az orosz államfőt. Bírálta azokat az politikusokat, akik az Oroszországgal fennálló összes kapcsolat megszakítását szorgalmazzák.

„Két tábor alakult ki. Az egyik azt hangoztatja, hogy mindentől függetlenül meg kell kezdeni a tárgyalásokat az oroszokkal, és ez egyezik a mi megközelítésünkkel. Mások viszont ragaszkodnak a korábbi, teljesen rövidlátó, ésszerűtlen megközelítéshez, miszerint meg kell szakítani minden kapcsolatot velük” – hangoztatta Peszkov.

Mindazonáltal saját sajtótájékoztatóján Marija Zaharova külügyi szóvivő azt mondta: az orosz fél nem táplál illúziókat az iránt, hogy mik Párizs valódi szándékai a Moszkvával való párbeszéd újrafelvételét illetően, és hogy inkább a tetteik és nem az ígéreteik alapján ítéli meg korábbi partnereit.

„Ahogy ez gyakran elő szokott fordulni francia kollégáinknál, a szavaknál tovább még nem jutottunk. Hangsúlyozom, soha nem mondtunk le a Párizzsal való magas szintű kapcsolatokról. Hangsúlyoznom kell, hogy a párbeszéd megszakítása nem a mi döntésünk volt, hanem a francia vezetésé” – mondta.

Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy Macron korábban közölte: technikai szinten tárgyalások folynak egy francia-orosz csúcs előkészítése érdekében. Peszkov kedden megerősítette, hogy a felek között vannak munkaszintű kapcsolatok, de ezek egyelőre nem jelentősek, és egyelőre nincsenek konkrét tervek az elnökök találkozójával kapcsolatban.

„Minden alapunk megvan azt feltételezni, hogy e mögött (a francia szándéknyilvánítás mögött) nem annyira az áll, hogy komolyan tárgyalni akarnának, figyelembe véve az alapvető érdekeinket, hanem inkább az a szándék, hogy bekapcsolódjanak az (orosz-amerikai) tárgyalási folyamatba, és megpróbálják ránk kényszeríteni az Európai Unió és az úgynevezett +tettre készek szövetsége+ által támogatott megoldási lehetőségeket” – nyilatkozott csütörtökön Zaharova.

Az orosz diplomata szerint ma aligha van más európai állam, amely annyit tenne az orosz-amerikai tárgyalási erőfeszítések aláásásáért, mint Franciaország.

Zaharova az Ukrajna részleges EU-tagságára vonatkozó terveket „politikai manipulációnak” minősítette.

„Nekem úgy tűnik, hogy az Európai Unió már amúgy is belegabalyodott Ukrajnába, már csak az hiányzik, hogy Ukrajna belépjen oda, és végleg elpusztítsa az Európai Uniót” – fogalmazott.

Úgy vélekedett: „gyakorlatilag lehetetlen”, hogy Ukrajna megkapja a tavaly neki megígért francia és svéd harci repülőgépeket, mert Európában nincs meg hozzá a szükséges gyártási kapacitás. Hozzátette, hogy a Kijevben bejelentett új katonai és pénzügyi csomagok arra utalnak, hogy Európa nem törekszik a békére.

Bejelentette, hogy Oroszország nem képviselteti majd magát Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács jövő csütörtökre tervezett alakuló ülésén. Mint fogalmazott, Moszkva álláspontjának kialakítása a testülettel kapcsolatban még folyamatban van.

A Kuba körül kialakult helyzetről szólva a Kreml szóvivője csütörtökön kijelentette, hogy Oroszország „nem szeretne semmiféle eszkalációt” a Kubának szállított olaj miatt kivetendő magas amerikai vámok formájában, az orosz-amerikai kereskedelem volumene jelenleg amúgy is nulla. Peszkov így kommentálta a havannai orosz nagykövetség szerdai bejelentését, miszerint Moszkva humanitárius segélyként hamarosan kőolajat és olajtermékeket fog szállítani a szigetországba.

A szóvivő szerint Oroszország arra számít, hogy a Kuba blokádjával kapcsolatos összes problémát a konstruktív párbeszéd útján sikerül majd rendezni Washingtonnal. Elmondta, hogy Moszkva tárgyal Kubával a neki nyújtandó segítség lehetőségeiről, de erről nem kívánt részletekbe bocsátkozni.