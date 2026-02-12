Még a hatalom csúcsa sem érzi magát biztonságban

Öt merényletet hiúsítottak meg tavaly Szíriában Ahmed es-Saraa elnök, továbbá Anasz Hattab belügyminiszter és Aszaad Haszan es-Sibani külügyminiszter ellen – közölte António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezetnek az Iszlám Állam (IÁ) terrorhálózat jelentette fenyegetéseket elemző, szerdán kiadott jelentésében.

Az ENSZ terrorellenes hivatala által készített jelentés szerint az új szíriai vezetést a Szaraja Anszár asz-Szunna dzsihádista csoport próbálja destabilizálni, amely mögött valójában az Iszlám Állam áll.

A csoport es-Saraa elnök ellen két merényletet tervezett: Aleppo északi részén és a déli Daraa tartományban próbálták megölni.

A merényletkísérletek a terrorellenes hivatal szakértői szerint újabb bizonyítékai annak, hogy a militáns csoport továbbra is az új szíriai kormány aláásására törekszik, és „aktívan kihasználja a biztonsági vákuumot és a bizonytalanságot”. A fedőszervezet használata pedig lehetővé teszi az Iszlám Állam terrorszervezet számára a „hiteles tagadhatóságot” és a hatékonyabb műveleti képességet. A terrorszervezetnek mintegy 3000 harcosa maradt Irakban és Szíriában.

Ahmed es-Saara 2024 decemberétől vezeti az országot, miután a 14 éves polgárháborúnak véget vetve sikerült eltávolítani a hatalomból Bassár el-Aszad korábbi elnököt. Hivatalba lépése előtt Saara a szíriai lázadó mozgalom, a Levantei Felszabadítási Szervezetet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) vezetője volt, amely korábban szintén szerepelt a terrorszervezetek listáján.

Ahmed es-Saraa kormányzata 2025. november 11-én csatlakozott az Iszlám Állam elleni, amerikai vezetésű globális koalícióhoz, miután az elnök Washingtonban találkozott Donald Trumppal.

Az ENSZ-jelentés szerint a Szíria északkeleti részén lévő táborokban több mint 25 740 ember él, 60 százalékuk gyermek, akik közül sokan már a táborokban születtek.

Emellett több ezer embert, feltehetően korábbi harcosokat és családtagjaikat tartanak fogva egyéb őrzött központokban.

Az amerikai erők január végén megkezdték a foglyok egy részének átszállítását Irakba, hogy tehermentesítsék a szíriai kormányerőket.