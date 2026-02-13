Már a légiközlekedést veszélyeztetik a drogkartellek drónjai

Folyamatosan nő a feszültség az USA és Mexikó között. Donald Trump egyoldalú katonai fellépéssel fenyegetőzik, ha a drogkartellek drónjai továbbra is veszélyeztetik a határvidék légiforgalmát.

Na az sem egy halászsas lesz! (amerikai határőr El Paso közelében)

Az elmúlt években az amerikai biztonsági tisztviselők egyre gyakrabban fejezték ki aggodalmukat a mexikói drogkartellek drónhasználata miatt - írja elemző cikkében a Reuters. Mint az anyagban utalnak rá, e szervezetek többnyire a polcról leemelt modellek így-úgy átalakított változatait alkalmazzák a kábítószer-csomagok ledobására vagy a csempészútvonalak megfigyelésére. Mexikó bizonyos részein, az amerikai határtól távolabb olyan esetekről is beszámoltak, amikor kartellek az egymással zajló rivalizálásaik során távirányítású repülőgépeket vetetettek be a robbanóanyagok ledobására - magyarán a másik fél bombázására.

A lapban aláhúzzák, pár napja az El Paso melletti polgári repülőteret kellett lezárni a bűnözők súlyos légtérsértései nyomán. Mindez egyrészt élesen rávilágított az UAV-ok egyre növekvő használatára, másrészt az USA és Mexikó között fokozódó feszültségekre is.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök hivatala csak utólag reagált az incidensre. A politikus csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a kormányzatának nincs információja a határ menti drónforgalomról. A Reuters ezzel kapcsolatban megjegyezte, a Pentagon közlése szerint havonta több mint ezer drónbetörés történik az amerikai-mexikói határon.

Vanda Felbab-Brown biztonsági szakértő szerint mexikói bűnszervezetek több mint egy évtizede használnak olcsó, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető drónokat megfigyelésre és a csempészáru fuvarozására. A technológia szerinte viszonylag kezdetleges, ám mégis vérontást okoz. Néhány nagyobb bűnszervezet, de különösen az Nuova Jalisco Kartell - talán az ukrajnai példák nyomán - ugyanis házilag barkácsolt bombákkal támadja rendszeresen a mexikói biztonsági erőket és a civileket.

A légtérsértések kapcsán Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, amerikai katonai erőt kíván bevetni a mexikói kartellek ellen, amelyek állítása szerint „irányítják az országot”. Claudia Sheinbaum erre reagálva többször leszögezte, az Egyesült Államok bármilyen egyoldalú fellépése súlyosan megsértené országa szuverenitását.