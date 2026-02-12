Két mondat a tisztogatásról

Ritka alkalomként nyilvános utalást tett Hszi Csin-ping kínai elnök a közelmúltbeli erőszakos akciókra, amelyek során eltávolították az ország legfölső katonai vezetését - írja friss cikkében a BBC. Mint az anyagban emlékeztetnek, Csang Juhszia tábornokot, akit széles körben Hszi legközelebbi politikai szövetségesének tartottak, januárban mozdították el posztjáról. A tőtiszteket „súlyos fegyelmi- és törvénysértésekkel” vádolták meg - ami a helyi közbeszédben és újságokban jellemzően a korrupció szinonimája.

Hszi kedden egy, az interneten közvetített beszédében azt mondta, az elmúlt esztendő „szokatlan és rendkívüli” volt, hozzátéve, hogy a hadsereg a korrupció elleni küzdelem során „forradalmi módon szelídült meg". Az elnök hatalomra kerülése óta korrupcióellenes kampányok sorozatát indította, amelyeket a kritikusok szerint politikai riválisaival történő leszámolásra használ(t) föl.

Nyilatkozatában Hszi aláhúzta, a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) hatékonyan kezelte a „különböző kockázatokat és kihívásokat”, és hogy az ármádia tagjai közül sokan „önkritikusan és mélyrehatóan módosították politikai és erkölcsi állaspontjaikat". Egyben hozzátette, a PLA alakulatai „hűségesek voltak a párthoz... és bebizonyították, hogy harcképesek és megbízhatóak".