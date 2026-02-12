Kemény világ jönne a frissen végzett román orvosokra

Arra kötelezné Ilie Bolojan miniszterelnök az orvosi egyetemek friss végzettjeit, hogy néhány évig Romániában dolgozzanak - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből kiderül, az egészségügy az egyik legproblémásabb ágazat Romániában. Az alulfinanszírozottság és a rossz munkafeltételek miatt rengeteg orvos döntött úgy az elmúlt években, hogy elhagyja az itthoni közegészségügyet és vagy a magánszektorban, vagy pedig - legalábbis ideiglenesen - külhonban vállal munkát, természetesen jóval nagyobb fizetésekért és sokkal megfelelőbb körülmények között.

Úgy tűnik, most a kabinet egy olyan intézkedéssel próbál javítani a helyzeten, amely várhatóan nem arat nagy sikert az érintettek körében. Ilie Bolojan ugyanis fölvetette, az állam kötelezze a frissen végzett doktorokat, hogy akár öt évig is dolgozzanak a közegészségügyben. A miniszterelnök közölte, támogatni fogja, hogy ha valaki az állam pénzén szerzett diplomát és a rezidenséveit is köz fizeti, akkor legyen kötelessége is az ország felé. Vagyis két-három-négy-öt évig dolgozzon Romániában. Hozzátette azt is, a helyi egyetemek hétezer végzettje közül csak ezren dolgoznak a közegészségügyben, rengeteg orvos pedig külföldre megy.