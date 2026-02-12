Hamarosan blokkolhatják az oroszok a WhatsApp-ot

Oroszország „megpróbálta teljesen blokkolni” a WhatsAppot a saját területén - írja friss cikkében a BBC.

Pánikol az amerikai Meta - írja csütörtöki beszámolójában a BBC. A cég szerint Moszkva „megpróbálta teljesen blokkolni” a WhatsAppot a saját területén. Sőt, a vállalat úgy véli, Oroszország végső célja, hogy a több mint százmillió oroszországi felhasználóját egy „állami tulajdonú megfigyelőalkalmazásra” terelje.

A BBC emlékeztet, az orosz szabályozó hatóságok a biztonság hiányára hivatkozva nemrégiben tovább korlátozták a Telegramhoz való hozzáférést. A becslések szerint utóbbinak nagyjából annyi felhasználója akad Oroszországban, mint a WhatsAppnak. A BBC az ügyben megkereste a Kremlt is, ám az nem reagált még a hírügynökség kérdéseire.

Az állami tulajdonú TASZSZ korábban arról számolt be, hogy a WhatsAppot várhatóan 2026-ban végleg blokkolják az országban. „Az ilyen szigorú intézkedések teljesen indokoltak, mivel Oroszország szélsőséges szervezetnek minősítette a Metát" - idézte a BBC Andrej Szvincov orosz tisztviselőt.

A cikkben hozzáteszik, Moszkva jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a lakosságot egy államilag fejlesztett, Max nevű kommunikációs platformra terelje.