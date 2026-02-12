2026. február 12., csütörtök

Európa két táborra szakadt

Peszkov szerint azok, akik továbbra is ragaszkodnak a korábbi megközelítéshez, rövidlátók és irracionálisak

 2026. február 12. csütörtök. 13:07
Európa két táborra szakadt: egyes politikusok szerint meg kell kezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal, mások továbbra is azok elutasítását szorgalmazzák – mondta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára, akit az RBK idézett.

Peszkov szerint azok, akik továbbra is ragaszkodnak a korábbi megközelítéshez, rövidlátók és irracionálisak.

Február 10-én Emmanuel Macron francia elnök javasolta az európai vezetőknek, hogy folytassák a párbeszédet Oroszországgal. Peszkov szerint Párizs már helyreállította a diplomáciai kapcsolatot Moszkvával technikai szinten, számol be az Oroszhírek.

