Európa két táborra szakadt: egyes politikusok szerint meg kell kezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal, mások továbbra is azok elutasítását szorgalmazzák – mondta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára, akit az RBK idézett.

Peszkov szerint azok, akik továbbra is ragaszkodnak a korábbi megközelítéshez, rövidlátók és irracionálisak.

Február 10-én Emmanuel Macron francia elnök javasolta az európai vezetőknek, hogy folytassák a párbeszédet Oroszországgal. Peszkov szerint Párizs már helyreállította a diplomáciai kapcsolatot Moszkvával technikai szinten, számol be az Oroszhírek.