Csoportos csapást mért az ukrán fegyveres erőket ellátó energetikai objektumokra, valamint csapásmérő drónok gyártásának és tárolásának helyszíneire az orosz hadsereg – közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

A minisztérium szerint a szárazföldi és légi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az orosz polgári infrastruktúra objektumai elleni „terrortámadásokra”.

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és 1270 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel egy katonai repülőtér infrastruktúráját, valamint több, katonai célokat szolgáló közlekedési objektumot, több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy német Leopard harckocsit és 23 egyéb páncélozott harcjárművet, két Grad sorozatvetőt, öt Flamingo manőverező robotrepülőgépet, hat irányított légibombát, nyolc HIMARS-rakétát, továbbá 211 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A volgográdi régióban rakétacsapástól kigyulladt az orosz védelmi minisztérium egy létesítménye, a közeli Kotlubany település lakosait a robbanásveszély miatt evakuálták, és tűz ütött ki a komiföldi Uhta város olajfinomítójának területén. A Belgorod megyei Volcsja községben egy gépkocsiját vezető ember életét vesztette, a Tambov megyei Micsurinszkban pedig két civil megsebesült.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy a legtöbb „zsoldos”, aki az ukrán fegyveres erők oldalán harcol, latin-amerikai országból, elsősorban Kolumbiából érkezett. A diplomata szerint a kolumbiaiak korábban drogbandák fegyveresei voltak.

„Utánuk a lengyelek és a baltiak következnek” – mondta Mirosnyik.