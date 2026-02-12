Egy lány lehet Észak-Korea új vezetője

Keveset tudunk Kim Ju Ae-ról, akit az utóbbi hónapokban olyan fontos eseményeken fotóztak le apja mellett, mint például egy szeptemberi pekingi látogatás - írja friss cikkében a BBC. A lap most a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) közlése alapján arról ír, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor a lányát választotta örökösének. A titkosszolgálat a hírek értékelése során „számos körülményt” vett figyelembe, beleértve az egyre hangsúlyosabb nyilvános jelenlétet a hivatalos eseményeken.

Az NIS azt is közölte, hogy szorosan figyelemmel kísérik majd, hogy a tinédzser ott lesz-e az észak-koreai párt kongresszusán, amelyet a hónap végén tartanak. A BBC aláhúzza, ez a legnagyobb politikai esemény az országban, amelyet ötévente rendeznek meg. A találkozón Phenjan várhatóan további részleteket közöl a következő öt év prioritásairól, például a külpolitikáról, a háborús szándékairól és a nukleáris ambícióiról.

Ju Ae Kim Dzsong Un és felesége, Ri Szol-ju egyetlen ismert gyermeke. Az NIS úgy véli, hogy a diktátornak akad egy idősebb fia, de őt soha nem mutatták még be az észak-koreai médiában. A lány létezéséről szóló hírt amúgy az amerikai kosárlabdázó, Dennis Rodman hozta, aki 2013-ban a The Guardian újságnak arról beszélt, látogatása során „a karjában tartotta a kis Ju Ae-t”. A most feltehetően 13 éves igfjú hölgy 2022-ben jelent meg először az állami televízióban. A műsorban apja kezét fogva vizsgálta Észak-Korea legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját.