2026. február 12., csütörtök

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Az ENSZ-főbiztos felszólította Oroszországot

Több száz ezer civil maradt áram és fűtés nélkül, miközben mínusz 20 fok van Ukrajnában

MH/ MTI
 2026. február 12. csütörtök. 15:31
Az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásainak azonnali beszüntetésére szólította fel Oroszországot csütörtökön az ENSZ emberi jogi főbiztosa, hangsúlyozva, hogy a polgári infrastruktúra elleni támadásokat a nemzetközi jog tiltja.

Az ENSZ-főbiztos felszólította Oroszországot
Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Közleményében Volker Türk felidézte, hogy az orosz egységek az éjszaka ismét nagyszabású támadást intéztek Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, így csütörtökre virradóra több száz ezer civil maradt áram és fűtés nélkül, miközben – mint arra emlékeztetett – Ukrajna az immár négy éve dúló háború leghidegebb telén megy keresztül, és nem ritka a mínusz 20 Celsius-fok sem.

„Több millióan otthon naponta csak néhány órára jutnak áramhoz, a fűtetlen iskoláknak pedig be kellett zárniuk” – olvasható a közleményben.

A kijevi kormány az infrastruktúrát érő támadásokkal kapcsolatban azt hangoztatta, hogy azok célja az emberek megtörése és az ellenállás gyengítése.

Február 12-re virradóra az orosz hadsereg ismét ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna több pontját, Kijevet is. Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon azt közölte, hogy a főváros elleni támadásokban két ember megsebesült, közel 2600 lakóház pedig fűtés nélkül maradt.

