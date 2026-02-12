Az Egyesült Államok bővítené az energetikai együttműködést Venezuelával

Az Egyesült Államok az energetikai és gazdasági kapcsolatok újraépítését szorgalmazza Venezuelával, miközben igyekszik korlátozni Kína, Oroszország és Irán befolyását az ország energiaszektorában.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter caracasi látogatásán Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnökkel folytatott megbeszélésén az amerikai beruházások bővítését sürgette, és közölte, hogy Washington kész támogatni Venezuela olaj-, földgáz- és villamosenergia-termelésének gyors növelését. A miniszter szerint a venezuelai kitermelés idén jelentősen emelkedhet a jelenlegi, mintegy napi egymillió hordós szintről.

Wright hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi a „legitim” kínai üzleteket, de el kívánja kerülni azokat a megállapodásokat, amelyek más régiókban szerinte károsnak bizonyultak.

Washington emellett adósságátstrukturálást tart szükségesnek a korábbi államosítások miatt kárt szenvedett cégek kárpótlására, ugyanakkor jelezte: a szankciók teljes feloldásának nincs határideje. Az amerikai kormány új általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkutatás és termelés megkönnyítésére, miközben az exportkönnyítésekből továbbra is kizár bizonyos rivális országokhoz köthető szereplőket.

Washington szerint az új együttműködés célja a „jólét, biztonság és stabilitás” előmozdítása a teljes nyugati féltekén. Az amerikai kormány több milliárd dolláros beruházásokat szorgalmaz az elavult venezuelai energiarendszer újjáépítésére, és jelezte: akár hosszabb ideig felügyelheti az ország olajinfrastruktúráját. A venezuelai parlament közben törvényt fogadott el a külföldi befektetések ösztönzésére az energiaszektorban.

A kínai állami hírügynökség szerint a találkozón a két ország „mindkét fél számára előnyös energetikai együttműködésről” egyeztetett, Venezuela energetikai szuverenitásának keretei között. A megbeszélésen jelen volt a venezuelai állami olajvállalat (PDVSA) vezetése és az amerikai ügyvivő is.

Wright látogatása közel három évtizede a legmagasabb szintű amerikai energetikai diplomáciai kapcsolatfelvétel Venezuelával.