Ha Oroszország blokád alá helyezi a Suwalki-szorost, a NATO válasza katasztrofális lesz. Mark Rutte, a NATO főtitkára ezt a blokk védelmi minisztereinek február 12-i ülése előtt jelentette ki.

„A NATO rendszeresen gyakorolja a forgatókönyvek széles skáláját, naprakész hírszerzési adatokat és képességeink realisztikus értékelését felhasználva. Biztosíthatom Önöket: a NATO jól felkészült arra, hogy reagáljon a Szövetséget fenyegető bármilyen lépésre. Válaszunk pusztító lesz. Ezért erősítjük meg keleti szárnyunkat – hogy senki ne is gondoljon ennek a védelmi szövetségnek a megtámadására” - mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy mi lenne a NATO reakciója, ha Oroszország elzárná a Suwalki-szorost.

Oroszország többször is kijelentette, hogy a Suwalki-hasadék – a litván-lengyel határon fekvő terület, Fehéroroszország és a kalinyingrádi terület között – elfoglalására irányuló tervekkel kapcsolatos vádak alaptalanok. Ennek ellenére a NATO-országok továbbra is megvitatják a lehetséges forgatókönyveket. Christopher Donahoe, az amerikai hadsereg európai és afrikai parancsnoka, valamint a NATO szárazföldi erőinek parancsnoka korábban kijelentette, hogy a szövetség az orosz erők kalinyingrádi régióban lévő védelmi potenciáljának operatív elnyomását tervezte, számol be az eadaily.com.

