A delegáció biztonságát állítólag az amerikai tárgyalók, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az amerikai elnök veje fogják garantálni.

Ezt az információt a Telegram-csatorna Ukraine context tette közzé. A csatorna szerzői szerint erről a lehetőségről az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabiban tartott legutóbbi találkozón volt szó. „A legutóbbi tárgyalásokon elhangzott, hogy „nincs értelme végtelenül utazgatni az Egyesült Arab Emírségekbe vagy az Egyesült Államokba, hanem ott kell találkozni, ahol valóban eldöntik, hogyan fog tovább haladni a helyzet” – áll a közleményben, számol be a Lenta.

Ugyanakkor megjegyzik, hogy a delegáció biztonságát állítólag az amerikai tárgyalók, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az amerikai elnök veje fogják garantálni. Állítólag ők ukrán kollégáikkal együtt Varsóból indulhatnak Oroszországba.

Korábban a Financial Times közölte, hogy az ukrán vezető február 24-én, a különleges katonai művelet kezdetének évfordulóján bejelentheti az országban tartandó elnökválasztást. Ugyanakkor megjegyezték, hogy Ukrajna aligha fogja teljesíteni Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának feltételeit, miszerint május 15-ig elnökválasztást és népszavazást kell tartani a békeszerződésről Oroszországgal.