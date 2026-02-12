Új, ideiglenes miniszter Bulgáriában

A bolgár központi bank helyettes vezetőjét, Andrej Gjurovot nevezte ki ideiglenes miniszterelnöknek az államfő szerdán, megnyitva ezzel az utat az új ideiglenes kormány megalakítása előtt, amely majd megszervezheti az újabb előrehozott választásokat az országban.

Ilijana Jotova szerint áprilisban tarthatják meg az előrehozott választásokat

Az előző bolgár kormány tavaly december közepén mondott le, miután hetekig tömegek tiltakoztak az utcákon a gazdasági intézkedések és a korrupció miatt. Egyelőre nem tűztek ki dátumot az előrehozott választásra, amely öt éven belül már a nyolcadik lesz Bulgáriában.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Rumen Radev államfő pár hete szintén lemondott tisztségéről, mert indulni akar a választáson. Utódja az addigi alelnök, Ilijana Jotova lett.

Jotova, Bulgária első női államfője, korábban úgy nyilatkozott, április közepén vagy végén tarthatják meg az előrehozott választásokat.