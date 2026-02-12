Külföld
Új, ideiglenes miniszter Bulgáriában
A bolgár központi bank helyettes vezetője volt
Az előző bolgár kormány tavaly december közepén mondott le, miután hetekig tömegek tiltakoztak az utcákon a gazdasági intézkedések és a korrupció miatt. Egyelőre nem tűztek ki dátumot az előrehozott választásra, amely öt éven belül már a nyolcadik lesz Bulgáriában.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Rumen Radev államfő pár hete szintén lemondott tisztségéről, mert indulni akar a választáson. Utódja az addigi alelnök, Ilijana Jotova lett.
Jotova, Bulgária első női államfője, korábban úgy nyilatkozott, április közepén vagy végén tarthatják meg az előrehozott választásokat.