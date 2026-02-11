Trump miatt mozdul a NATO: új katonai misszió indul az Északi-sarkvidéken

A NATO szerdán bejelentette, hogy megkezdte az Északi-sarkvidéki jelenlétének megerősítését célzó misszióját. A lépés része annak a megállapodásnak, amely a szövetségen belül kialakult súlyos feszültségek enyhítését szolgálja. A feszültséget Donald Trump amerikai elnök azon kijelentése váltotta ki, hogy az Egyesült Államok meg kívánja szerezni Grönlandot.

A Grönland körüli diplomáciai vihart követően a szövetség összehangolja katonai jelenlétét a stratégiai térségben

Az új misszió, az Arctic Sentry a NATO-tagállamok növekvő katonai jelenlétének összehangolását szolgálja a térségben. Ide tartoznak olyan hadgyakorlatok is, mint Dánia „Arctic Endurance on Greenland” elnevezésű gyakorlata – közölte a szövetség katonai főparancsnoksága.

„Az Arctic Sentry hangsúlyozza a szövetség elkötelezettségét tagjai védelme és a stabilitás fenntartása iránt a világ egyik stratégiailag legfontosabb és környezeti szempontból legzordabb térségében” – mondta Alexus G. Grynkewich, az Egyesült Államok Légierejének tábornoka, a NATO európai főparancsnoka – számolt be róla a Reuters.

A NATO a misszió tervezését akkor kezdte meg, amikor Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár a múlt hónapban Davosban tárgyalt a grönlandi válság csúcspontján. A válságot Trump azon kijelentése idézte elő, miszerint az Egyesült Államoknak birtokolnia kellene a NATO-tag Dánia autonóm területét, Grönlandot.

Rutte és Trump megállapodtak abban, hogy a NATO nagyobb szerepet vállal az Északi-sarkvidék védelmében, miközben Dánia, az Egyesült Államok és Grönland további egyeztetéseket folytat a sziget jövőjéről.

John Healey brit védelmi miniszter korábban kijelentette, hogy a brit fegyveres erők fontos szerepet játszanak majd a NATO Arctic Sentry missziójában.

A brit kormány arról is beszámolt, hogy az Egyesült Királyság vezette Joint Expeditionary Force (JEF) biztonsági együttműködés jelentős katonai tevékenységet tervez az Északi-sarkvidéken. Szeptemberben több száz katonát vezényelnek Izlandra, a Dán-szoros térségébe és Norvégiába egy hadgyakorlat keretében.

A JEF tagjai: Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság.