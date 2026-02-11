Portugália belügyminisztere lemondott a halálos viharok után

Legalább hét halott, több mint négy milliárd euró anyagi kár: az elmúlt két hét súlyos viharai nagyon súlyosan érintették Portugáliát. Ez politikai következményekkel jár.

Az elmúlt hetekben az halálos viharok kezelésével kapcsolatos kritikák miatt lemondott Portugália belügyminisztere. Maria Lúcia Amaral „úgy vélte, hogy nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges személyes és politikai feltételekkel” – közölte a portugál elnökség kedd este. Portugália kormányfője, Luís Montenegro átmenetileg átveszi a tisztségét.

„Bizonyíték a kormány kudarcára”

Montenegro kormánya kritika tárgyát képezi az elmúlt két hét heves viharainak és áradásainak kezelése miatt. Amaral lemondása „bizonyíték arra, hogy a kormány kudarcot vallott a vészhelyzetre való reagálásában” – nyilatkozta José Luís Carneiro, az ellenzéki Szocialista Párt főtitkára a portugál sajtónak, számol be a focus.de.

Hét halott, milliárdos károk

A hivatalos adatok szerint a viharok legalább hét ember életét követelték. Emellett legalább négy milliárd euró anyagi kár keletkezett.

Az Ibériai-félsziget különösen szenved a klímaváltozás miatt: az emberek évek óta szenvednek a szélsőséges, egyre hosszabb hőhullámoktól, még a nyár kezdete előtt is. Ősszel és télen egyre gyakrabban fordulnak elő heves esőzések és áradások.