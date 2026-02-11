2026. február 12., csütörtök

Előd

Külföld

Portugália belügyminisztere lemondott a halálos viharok után

Nem tudott megbirkózni a katasztrófával

MH
 2026. február 11. szerda. 23:29
Legalább hét halott, több mint négy milliárd euró anyagi kár: az elmúlt két hét súlyos viharai nagyon súlyosan érintették Portugáliát. Ez politikai következményekkel jár.

Súlyos viharok okoztak villám árvizeket Portugália szerte, a katasztrófában legkevesebb hét ember életét vesztette
Fotó: AFP/Anadolu/Stringer

Az elmúlt hetekben az halálos viharok kezelésével kapcsolatos kritikák miatt lemondott Portugália belügyminisztere. Maria Lúcia Amaral „úgy vélte, hogy nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges személyes és politikai feltételekkel” – közölte a portugál elnökség kedd este. Portugália kormányfője, Luís Montenegro átmenetileg átveszi a tisztségét.

„Bizonyíték a kormány kudarcára”

Montenegro kormánya kritika tárgyát képezi az elmúlt két hét heves viharainak és áradásainak kezelése miatt. Amaral lemondása „bizonyíték arra, hogy a kormány kudarcot vallott a vészhelyzetre való reagálásában” – nyilatkozta José Luís Carneiro, az ellenzéki Szocialista Párt főtitkára a portugál sajtónak, számol be a focus.de.

Hét halott, milliárdos károk

A hivatalos adatok szerint a viharok legalább hét ember életét követelték. Emellett legalább négy milliárd euró anyagi kár keletkezett.

Az Ibériai-félsziget különösen szenved a klímaváltozás miatt: az emberek évek óta szenvednek a szélsőséges, egyre hosszabb hőhullámoktól, még a nyár kezdete előtt is. Ősszel és télen egyre gyakrabban fordulnak elő heves esőzések és áradások.

