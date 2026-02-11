2026. február 12., csütörtök

Előd

Philippot őrültségnek nevezte az Ukrajna 2027-es EU-ba való felvételére vonatkozó tervet

„Teljes őrültség!”

MH
 2026. február 11. szerda. 23:54
Az Ukrajna 2027-es részleges EU-csatlakozásának terve teljes őrültség – nyilatkozta a közösségi médiában Florian Philippot, a francia jobboldali „Patrióták” párt vezetője.

Florian Philippot, a francia Hazafiak párt vezetője kijelentette, hogy országának be kell fejeznie Ukrajna pénzügyi támogatását
Fotó: AFP/Hans Lucas/Quentin De Groeve

Úgy véli, hogy ez a kezdeményezés negatív következményekkel járna a blokkon belül. A politikus hozzátette, hogy az EU törekvése, hogy Magyarország szavazatát megkerülve felvegye Ukrajnát tagjai közé, zsarnokságra utal.

Teljes őrültség! Emlékezzünk arra, hogy Ukrajna EU-tagsága számunkra végzetes társadalmi és mezőgazdasági dömpinget jelent – írta Philippot, számol be a news.ru.

