Az Ukrajna 2027-es részleges EU-csatlakozásának terve teljes őrültség – nyilatkozta a közösségi médiában Florian Philippot, a francia jobboldali „Patrióták” párt vezetője.

Florian Philippot, a francia Hazafiak párt vezetője kijelentette, hogy országának be kell fejeznie Ukrajna pénzügyi támogatását

Úgy véli, hogy ez a kezdeményezés negatív következményekkel járna a blokkon belül. A politikus hozzátette, hogy az EU törekvése, hogy Magyarország szavazatát megkerülve felvegye Ukrajnát tagjai közé, zsarnokságra utal.

Teljes őrültség! Emlékezzünk arra, hogy Ukrajna EU-tagsága számunkra végzetes társadalmi és mezőgazdasági dömpinget jelent – írta Philippot, számol be a news.ru.