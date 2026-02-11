Külföld
Philippot őrültségnek nevezte az Ukrajna 2027-es EU-ba való felvételére vonatkozó tervet
„Teljes őrültség!”
Florian Philippot, a francia Hazafiak párt vezetője kijelentette, hogy országának be kell fejeznie Ukrajna pénzügyi támogatását
Fotó: AFP/Hans Lucas/Quentin De Groeve
Úgy véli, hogy ez a kezdeményezés negatív következményekkel járna a blokkon belül. A politikus hozzátette, hogy az EU törekvése, hogy Magyarország szavazatát megkerülve felvegye Ukrajnát tagjai közé, zsarnokságra utal.
Teljes őrültség! Emlékezzünk arra, hogy Ukrajna EU-tagsága számunkra végzetes társadalmi és mezőgazdasági dömpinget jelent – írta Philippot, számol be a news.ru.