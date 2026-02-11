Külföld
Oroszország nem fogja megsérteni a lejárt nukleáris szerződés korlátait, ha az USA is így tesz
Oroszország továbbra is betartja a múlt héten lejárt, az Egyesült Államokkal kötött új START nukleáris szerződés rakétákra és robbanófejekre vonatkozó korlátozásait, amíg Washington is ugyanezt teszi – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter szerdán, számol be a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalos javaslatát, hogy önkéntesen még egy évig betartsa az új START-szerződés korlátait. Lavrov szerint Moszkva egyelőre mindenképpen betartja a korlátozásokat.
„Álláspontunk az, hogy az elnök által kihirdetett moratórium a mi oldalunkon továbbra is érvényben marad, de csak addig, amíg az Egyesült Államok nem lépi túl a megadott korlátozásokat” – mondta Lavrov a parlament alsóházában, az Állami Dumában.
A szerződés lejárta félelmeket keltett egy háromoldalú fegyverkezési verseny kialakulásától, amelyben Oroszország, az Egyesült Államok és Kína vesz részt, amely utóbbi országnak sokkal kevesebb robbanófeje van, mint a másik kettőnek, de gyorsan fegyverkezik.
Egyes elemzők szerint azonban Oroszország szívesen elkerülné egy ilyen verseny költségeit, mivel állami költségvetése már így is megterhelt a négy éve tartó ukrajnai háború miatt.