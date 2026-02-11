Orosz drón ölt meg egy apát és három gyermeket Ukrajnában

Egy orosz drón éjszaka becsapódott egy házba Ukrajna északkeleti Harkivi régiójában, megölve egy apát és három kisgyermekét, és súlyosan megsebesítve 35 hetes terhes anyjukat – közölték a hatóságok szerdán.

Az orosz dróntámadásban az ukrajnai Bogoduhiv városában három gyermek és apjuk vesztette életét

A támadás teljesen megsemmisítette a házat és tüzet okozott, a család pedig a romok alatt rekedt – közölte a harkivi regionális ügyészség, számol be az Independent.

A 34 éves apa és három gyermeke – 2 éves ikerfiúk és 1 éves kislányuk – meghaltak, míg a mentőalakulatok élve kihúzták az anyát a romok alól – közölték az ügyészek.

A nő robbanás okozta sérüléseket, traumás agysérülést, égési sérüléseket és halláskárosodást szenvedett – közölték.

A Harkivi Bohodukhiv városát eltaláló drón egy Geran-2-esnek bizonyult, amely az iráni Shahed drón orosz gyártmányú változata.

Az ukrán légierő szerint Oroszország tegnap este 129 hosszú hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé.