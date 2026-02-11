2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Orosz drón ölt meg egy apát és három gyermeket Ukrajnában

Súlyosan megsebesít egy terhes anyát is

MH
 2026. február 11. szerda. 23:03
Megosztás

Egy orosz drón éjszaka becsapódott egy házba Ukrajna északkeleti Harkivi régiójában, megölve egy apát és három kisgyermekét, és súlyosan megsebesítve 35 hetes terhes anyjukat – közölték a hatóságok szerdán.

Orosz drón ölt meg egy apát és három gyermeket Ukrajnában
Az orosz dróntámadásban az ukrajnai Bogoduhiv városában három gyermek és apjuk vesztette életét
Fotó: AFP/Ukrainian State Emergency Service/Handout

A támadás teljesen megsemmisítette a házat és tüzet okozott, a család pedig a romok alatt rekedt – közölte a harkivi regionális ügyészség, számol be az Independent.

A 34 éves apa és három gyermeke – 2 éves ikerfiúk és 1 éves kislányuk – meghaltak, míg a mentőalakulatok élve kihúzták az anyát a romok alól – közölték az ügyészek.

A nő robbanás okozta sérüléseket, traumás agysérülést, égési sérüléseket és halláskárosodást szenvedett – közölték.

A Harkivi Bohodukhiv városát eltaláló drón egy Geran-2-esnek bizonyult, amely az iráni Shahed drón orosz gyártmányú változata.

Az ukrán légierő szerint Oroszország tegnap este 129 hosszú hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink