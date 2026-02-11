Külföld
Orosz drón ölt meg egy apát és három gyermeket Ukrajnában
Súlyosan megsebesít egy terhes anyát is
A támadás teljesen megsemmisítette a házat és tüzet okozott, a család pedig a romok alatt rekedt – közölte a harkivi regionális ügyészség, számol be az Independent.
A 34 éves apa és három gyermeke – 2 éves ikerfiúk és 1 éves kislányuk – meghaltak, míg a mentőalakulatok élve kihúzták az anyát a romok alól – közölték az ügyészek.
A nő robbanás okozta sérüléseket, traumás agysérülést, égési sérüléseket és halláskárosodást szenvedett – közölték.
A Harkivi Bohodukhiv városát eltaláló drón egy Geran-2-esnek bizonyult, amely az iráni Shahed drón orosz gyártmányú változata.
Az ukrán légierő szerint Oroszország tegnap este 129 hosszú hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé.