Mozgósítási halasztásról döntött Kijev

Az ukrán parlament elfogadta szerdán azt a törvényt, amely 12 hónapos halasztást biztosít a mozgósítás alól azoknak a 18 és 25 év közötti fiataloknak, akik a hadiállapot idején szerződés alapján szolgáltak – számolt be az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az előterjesztést 243 képviselő szavazta meg, elfogadásához legalább 226 támogató szavazatra volt szükség. Az elfogadott törvény a 18 és 25 év közötti hadkötelesekre és tartalékosokra vonatkozik, akik a hadiállapot idején egyéves szerződést kötöttek, és már leszereltek. Több képviselő azt javasolta, hogy ezeknek a fiataloknak ne egy évre, hanem 25 éves koruk betöltéséig biztosítsanak halasztást, ám ezt a javaslatot a parlament nem támogatta. Az UNIAN korábban beszámolt arról, hogy 2025 februárjában Ukrajnában elindították a 18-24 éves ukránok számára szóló szerződéses programot. Ez fejenként egymillió hrivnya (9,3 millió forint) kifizetését irányozta elő, amelyből 200 ezer hrivnyát (1,9 millió forintot) azonnal folyósítanak, a fennmaradó összeget pedig a szolgálat ideje alatt. A szerződés emellett szociális garanciákat is tartalmaz, többek között az úgynevezett nullaszázalékos jelzáloghitel lehetőségét.

Artem Nekraszov, az energiaügyi miniszter első helyettese szerdán egy sajtótájékoztatón közölte, hogy az újabb orosz támadások nyomán három megye – a zaporizzsjai, a harkivi és a dnyipropetrovszki régió – egy része áramellátás nélkül maradt. Hangsúlyozta, hogy folyamatban van a csapások következményeinek felszámolása és a fogyasztók áramellátásának helyreállítása.

Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes arról tájékoztatott, hogy Oroszország csapást mért egy vasútállomásra Dnyipropetrovszk megyében. Mozdonyok, vasúti kocsik és az infrastruktúra rongálódott meg. Tűz keletkezett, amit gyorsan eloltottak. Orosz csapás ért a Szumi megyében lévő Konotopban egy vasúti depót is, ahol szintén károk keletkeztek. A miniszterelnök-helyettes beszámolója szerint személyi sérülés egyik támadás során sem történt.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője az Ukrinform állami hírügynökségnek kijelentette: nem felel meg a valóságnak az az orosz információ, hogy az orosz csapatok elfoglalták volna Zaliznyicsne települést Zaporizzsja megyében.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk város polgármestere arról adott hírt, hogy szerda délelőtt az orosz erők irányított légibombákkal mértek csapást a település családi házas övezetére. Áldozatokról egyelőre nincs információ – tette hozzá.

A Harkiv megyei Bohoduhiv városában február 11-13-át gyásznappá nyilvánították annak a hat helyi lakosnak az emlékére, akik az elmúlt két napban orosz csapások következtében vesztették életüket – jelentette be Volodimir Belij polgármester. A városban szerdán orosz dróncsapás rombolt le egy családi házat, két egyéves fiú ikerpár, valamint kétéves lánytestvérük és 34 éves édesapjuk meghalt, 35 éves, várandós édesanyjuk pedig súlyosan megsebesült a támadás következtében. Megsérült a házban egy 74 éves nő is.