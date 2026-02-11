Lengyelország és Olaszország nem csatlakozik Trump béketanácsához

Lengyelország és Olaszország nem csatlakozik Donald Trump amerikai elnök béketanácsához – jelentették be Varsóban és Rómában szerdán, ezzel tovább bővítve Washington szövetségeseinek listáját, akik nem vesznek részt a kezdeményezésben.

Giorgia Meloni sem csatlakozik az amerikai elnök által létrehozott Béketanácshoz

A kezdetben a gázai tűzszünet megszilárdítására tervezett béketanács Trump elképzelése szerint szélesebb körű szerepet fog betölteni a globális konfliktusok megoldásában, amit egyes országok attól tartanak, hogy az ENSZ riválisává válhat.

A tény, hogy Oroszországot és Fehéroroszországot is meghívták a csatlakozásra, azt jelenti, hogy sok nyugati ország óvatos hozzáállást tanúsít - írja a Reuters.

„Figyelembe véve az egyes országok kétségeit a testület felépítésével kapcsolatban, Lengyelország a jelenlegi körülmények között nem csatlakozik a Béke Tanács munkájához, de meg fogjuk vizsgálni a kérdést” – jelentette ki Donald Tusk miniszterelnök egy kormányülésen.

„Kapcsolataink az Egyesült Államokkal eddig is prioritásunk voltak, és azok is maradnak, ezért ha a körülmények megváltoznak, és lehetővé válik a Béke Tanács munkájához való csatlakozás, nem zárunk ki semmilyen forgatókönyvet.”

Tusk szerdán később találkozott volna riválisával, Karol Nawrocki elnökkel a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén, ahol a Béketanács is napirenden volt.

Eközben Antonio Tajani olasz külügyminiszter szerdán szintén megerősítette, hogy Olaszország nem csatlakozik a tanácshoz.

„Nem csatlakozhatunk a Béketanácshoz, mert Olaszország részéről leküzdhetetlen alkotmányos akadály áll fenn” – mondta a Sky TG24 hírtelevíziónak.

„Ha azonban a közel-keleti béke biztosítását célzó újjáépítési erőfeszítésekre van szükség, akkor készek vagyunk erre” – tette hozzá.

Olaszország alkotmánya szerint az ország csak más államokkal egyenlő feltételekkel csatlakozhat nemzetközi szervezetekhez – ez a feltétel Róma szerint nem teljesül a testület jelenlegi alapokmányában, amely Trumpnak széles körű végrehajtói hatásköröket biztosít.

A Trump-hoz közel álló olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni a múlt hónapban kijelentette, hogy felkérte Trumpot, módosítsa a Béke Tanács feltételeit, hogy Olaszország csatlakozhasson.