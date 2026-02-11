Kína harci repülőgépei kockázatos manőverekkel provokálják Tajvant

Kínai harci repülőgépek állítólag december végén egy nagyszabású katonai gyakorlat során veszélyes manővereket hajtottak végre tajvani F-16-osok ellen. A Telegraph szerint egy kínai J-16-os repülőgép világító rakétákat lőtt ki egy tajvani repülőgépre. Ez utóbbi azért emelkedett fel, hogy megakadályozza a kínai gépek közeledését a Tajvani-szoros középvonalához. A vonal Kína és Tajvan nem hivatalos határának számít.

Kínai pilóták „piggyback” taktikát alkalmaztak

Egy másik incidens akkor történt, amikor egy J-16 közvetlenül egy tajvani F-16 mögött repült, és olyan pozícióba helyezkedett, amely támadó manővernek tűnt. A Newsweek szerint a kínai pilóták emellett úgynevezett „piggyback” taktikát is alkalmaztak. Ennek során egy J-16 repülőgép egy H-6K bombázó alatt repült, hogy elkerülje a radarérzékelést. Amikor a gépet felfedezték, a pilóta oldalra döntötte a repülőgépet, és megmutatta a törzs alá szerelt rakétákat.

Amerikai F-16-os harci repülőgépek repülnek Tajpej felett. Chiang Ying-ying/AP

Szakértők célzott provokációt látnak

A „Mission Justice” néven futó gyakorlatok 24 órán át tartottak. Tajvan 130 kínai repülőgépet regisztrált határai közelében, amelyek közül 90 átlépte a mediánvonalat. Kína az elmúlt években jelentősen fokozta katonai tevékenységét Tajvan körül. Csak 2025-ben a kínai repülőgépek 3764 alkalommal hatoltak be Tajvan légvédelmi övezetébe – ez új rekordot jelent.

A katonai szakértők a kockázatos manőverekben szándékos provokációt látnak. Collin Koh, a szingapúri Védelmi Tanulmányok Intézetének munkatársa szerint Peking tudatosan próbálja Taiwan-t ellentámadásra késztetni. „Az ilyen veszélyes manőverek célja, hogy a másikat hibára késztessék” – nyilatkozta a Newsweeknek.

Peking keményen fellép – aggodalom az eszkaláció miatt

A Népi Felszabadító Hadsereg szóvivője viszont kijelentette, hogy a gyakorlatok Kína erejét demonstrálták a „szeparatizmus és a külföldi beavatkozás” elleni küzdelemben. „Minden provokációra határozott ellenintézkedésekkel reagálunk” – mondta a szóvivő.

Kína növekvő agresszivitása a nemzetközi megfigyelőket is riadalmassá teszi. Bonnie Glaser a German Marshall Fundtól a Newsweek szerint arra figyelmeztetett, hogy a Népi Felszabadító Hadsereg hamarosan még tovább mehet, és behatolhat Tajvan területére. Ez jelentősen növelné a balesetek vagy a nem szándékos konfrontációk kockázatát.