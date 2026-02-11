Kína befolyásának ellensúlyozása

Az USA aggódik Kína jelenlétének bővülése miatt Dél-Ázsiában, és azt tervezi, hogy az új bangladesi kormánynak az USA és szövetségesei védelmi rendszereit kínálja alternatívaként a kínai fegy.verekkel szemben

„Az Egyesült Államok számos lehetőséget kínál, hogy segítsen Bangladesnek kielégíteni katonai képességeinek igényeit, beleértve az Egyesült Államok és szövetségesei rendszereit, hogy alternatívákat nyújtson a kínai rendszerekkel szemben” – nyilatkozta a Reuters-nek Brent Christensen, az USA bangladesi nagykövete.

Christensen azt is megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya „szívesen látna jó kapcsolatokat Banglades és India között a régió stabilitásának fenntartása érdekében”.

Kristensen szerint sok amerikai vállalat fontolgatja a befektetést Bangladesben, de szeretnék, ha az új kormány egyértelmű jeleket adna arra, hogy „nyitott az üzleti lehetőségekre”.

„A kereskedelmi diplomácia az egyik legfontosabb prioritásunk, és reméljük, hogy együttműködhetünk az új kormánnyal, hogy továbbfejlesszük az ideiglenes kormány által elért eredményeket, különösen a kereskedelmi, gazdasági és biztonsági kapcsolatok erősítése terén” – mondta az amerikai nagykövet.

A Chevron energiaipari vállalat már több évtizede működik Bangladesben, de ebben a 175 millió lakosú, sűrűn lakott országban nem sok más amerikai vállalat van jelen, mivel a magas adók és a nyereség hazaszállításának nehézségei akadályt jelentenek.

„Washington együttműködni fog a bangladesi nép által választott bármely kormánnyal” – mondta Christensen.

A választások Bangladesben csütörtökön, február 12-én lesznek, miután 2024 augusztusában a Z generáció „vezette” felkelés megdöntötte Sheik Hasina miniszterelnököt, India szövetségesét. Azóta menedéket talált Újdelhiben, ami lehetővé tette Kínának, hogy mélyítse befolyását Bangladesben, miközben India jelenléte gyengült. A kapcsolatok Újdelhi és Dakka között Hásina menekülése után jelentősen romlottak, ami negatívan befolyásolta a két szomszéd közötti kapcsolatokat.

A választási kampányban két koalíció vesz részt, amelyeket korábbi szövetségesek vezetnek, a Bangladeshi Nemzeti Párt (BNP) és az iszlamista Dzsamát-i-Islami párt. A közvélemény-kutatások szerint a BNP áll az élen.

Kína nemrégiben védelmi megállapodást írt alá Bangladeszel egy dróngyár építéséről az indiai határ közelében, ami aggodalmat keltett a külföldi diplomaták körében. Banglades tárgyalásokat folytat Pakisztánnal a JF-17 Thunder vadászgépek, a Pakisztán és Kína által közösen fejlesztett többcélú harci repülőgépek megvásárlásáról.