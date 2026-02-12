Kénytelen magyarázkodni a norvég külügyminiszter

Bírálatok érik Espen Barth Eide norvég külügyminisztert, miután kiderült, hogy fia gyakornoki pozíciót kapott Norvégia párizsi nagykövetségén. Eide nem tájékoztatta a külügyminisztériumot fia jelentkezéséről, noha ezt kötelessége lett volna megtennie.

„Hibát követtem el, amit mélyen sajnálok” – mondta a külügyminiszter szerdán a norvég NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak, hozzátéve, hogy hibásan mérte fel a helyzetet. „Nyilvánvalóan elfogult vagyok a fiammal szemben, így az egész külügyi szolgálat is elfogult. Ezért a nagykövet is elfogult volt, amikor a fiamat választotta gyakornoknak” – fogalmazott.

Eide elismerte, hogy nem nézte át kellő alapossággal az ilyen elhelyezésekre vonatkozó szabályokat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fia a pályázati feltételeknek megfelelően kapta meg a gyakornoki pozíciót, amiről időközben saját elhatározásából lemondott.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök az ügy kapcsán kijelentette: Eidének tudnia kellett volna, miként kell eljárni egy ilyen esetben. A hibától függetlenül azonban továbbra is bizalmáról biztosította külügyminiszterét.