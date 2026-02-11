Gúzsba kötötték az EU-t, most bontanák a szabályokat

Az EU versenyképességéről szóló vitában az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy az unió globális súlya gazdasági erejétől függ, a versenyképesség pedig nemcsak a jólét, hanem a biztonság és a demokrácia alapja is. Az energiaunió kiteljesítésével kapcsolatban rámutatott: az energiaárak továbbra is túl magasak és ingadozóak, részben az összeköttetések hiánya és a fosszilis energiahordozóktól való függés miatt. Elmondta: 2025-ben a gáztüzelésű villamos energia ára átlagosan meghaladta a 100 eurót megawattóránként, míg a napenergia 34 euróba, a nukleáris energia 50-60 euróba került. Hozzátette: tavaly először fordult elő, hogy az EU-ban több villamos energiát termeltek nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból együttvéve.

„A számok tehát magukért beszélnek. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiák nemcsak hazaiak és tiszták, hanem nagyobb függetlenséget és biztonságot is nyújtanak, és csökkentik a költségeket. Ezért fektetünk ma jelentős összegeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákba” - jelentette ki. A kereskedelemről szólva hangsúlyozta: a stratégiai függőségek csökkentése érdekében az EU-nak megbízható partnerekkel kell bővítenie kapcsolatait. Közölte: 2025-ben megállapodás született Mexikóval, Indonéziával és Svájccal, aláírták a Mercosur-országokkal kötött egyezményt, valamint Indiával „minden idők legnagyobb” szabadkereskedelmi megállapodását, amely kétmilliárd fős piacot és a globális bruttó hazai termék (GDP) 25 százalékát érinti.

További tárgyalások zajlanak Ausztráliával, Thaifölddel, a Fülöp-szigetekkel és az Egyesült Arab Emírségekkel. Elmondta továbbá, hogy az egységes piac elmélyítésére az Európai Bizottság javaslatot tesz az úgynevezett „28. rezsimre” amely egységes és egyszerű szabályrendszert biztosítana a vállalkozások számára az EU egész területén. A tervek szerint a cégek 48 órán belül, teljesen online bejegyezhetők lennének, egyszerűbbé válna a határon átnyúló működés és a finanszírozáshoz való hozzáférés. Mint mondta, az Európai Bizottság évente 15 milliárd euróval kívánja mérsékelni a vállalkozások adminisztratív költségeit, és fellépne a tagállami túlszabályozás ellen, amely szerinte további akadályokat teremt az egységes piacon. „Ez az egység és a sürgősség pillanata. Így tesszük Európát gyorsabbá és erősebbé” - fogalmazott a bizottsági elnök.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában leszögezte: az európai versenyképesség hanyatlásának legfőbb oka a magas energiaár. Gál szerint amíg az európai vállalkozások a globális versenytársaiknál többször magasabb energiaárakat fizetnek, addig nem áll meg a versenyképesség mélyrepülése. Úgy fogalmazott: Brüsszel ideológia-vezérelt döntései tovább rontanak a helyzeten. Példaként említette az orosz energia kivezetéséről szóló rendeletet, amely álláspontja szerint emeli az árakat és veszélyezteti a közép-európai országok energiabiztonságát. „Az energiaellátás számunkra fizikai, nem ideológiai kérdés” - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a leginkább érintett tagállamok akaratát figyelmen kívül hagyva írják át a szabályokat. Közölte: Magyarország az Európai Unió Bírósága előtt támadja meg a rendeletet. Gál Kinga kijelentette: nem engedik, hogy a családok rezsiszámlái a háromszorosukra emelkedjenek, és ellehetetlenüljenek a vállalkozások.

„Megvédjük a magyar családokat, a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát” - fogalmazott. Bírálta az Ukrajna finanszírozására szánt jelentős uniós forrásokat is, köztük a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, amely szerinte adósságspirálba taszíthatja Európát és tovább ronthatja a versenyképességi kilátásokat. Hozzátette: a Zöld Megállapodás „túlkapásai” és a „gazdákat veszélyeztető” Mercosur-megállapodás szintén súlyosbítják a helyzetet. Az egyszerűsítési törekvéseket üdvözlendőnek nevezte, ugyanakkor úgy vélte, azok „csak szépségtapaszt jelentenek a súlyos sérülésre”, miközben a terheket maga az Európai Bizottság rótta ki. A képviselő az ideológiai alapú döntések helyett irányváltást, konkrét energiaár-csökkentő intézkedéseket és az európai emberek érdekeit szolgáló politikát sürgetett.