Görögország és Málta blokkolja az EU olajszankcióit Oroszország ellen

Görögország és Málta lett a fő akadálya annak az EU-javaslatnak, hogy a orosz olaj árának korlátozását a szállításához szükséges szolgáltatások tilalmával váltsák fel.

Az EU 20. szankciós csomag javaslatát most már Görögország és Málta is blokkolja

Mindkét ország aggodalmát fejezte ki az intézkedésnek az európai hajózási ágazatra és az energiaárakra gyakorolt hatása miatt az EU nagykövetek hétfői találkozóján. Emellett magyarázatot kértek a külföldi kikötőkkel szembeni szankciókra az orosz olaj feldolgozása és a hajóeladók fokozottabb ellenőrzése miatt - írja a Bloomberg.

A görög kormány képviselője nem nyilatkozott, míg Málta képviselője, Nestor Lajvera kijelentette, hogy az ország „részt vesz a technikai megbeszéléseken, hogy biztosítsa a végső eredmény megvalósítását”.

A múlt héten az Európai Bizottság javasolta, hogy a jelenlegi árplafont az orosz olaj értékesítésére vonatkozóan tiltsák be a szállítási szolgáltatásokra. Ez az EU 20. szankciócsomagjának kulcsfontosságú eleme az Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója miatt.

A szankciók minden tagállam támogatását igénylik, és a jóváhagyásig változhatnak. A tervek szerint a csomag kidolgozása február végéig befejeződik.