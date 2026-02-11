2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Görögország és Málta blokkolja az EU olajszankcióit Oroszország ellen

Ez az EU 20. szankciócsomagjának kulcsfontosságú eleme

MH
 2026. február 11. szerda. 23:16
Megosztás

Görögország és Málta lett a fő akadálya annak az EU-javaslatnak, hogy a orosz olaj árának korlátozását a szállításához szükséges szolgáltatások tilalmával váltsák fel.

Görögország és Málta blokkolja az EU olajszankcióit Oroszország ellen
Az EU 20. szankciós csomag javaslatát most már Görögország és Málta is blokkolja
Fotó: AFP/Frederick Florin

Mindkét ország aggodalmát fejezte ki az intézkedésnek az európai hajózási ágazatra és az energiaárakra gyakorolt hatása miatt az EU nagykövetek hétfői találkozóján. Emellett magyarázatot kértek a külföldi kikötőkkel szembeni szankciókra az orosz olaj feldolgozása és a hajóeladók fokozottabb ellenőrzése miatt - írja a Bloomberg.

A görög kormány képviselője nem nyilatkozott, míg Málta képviselője, Nestor Lajvera kijelentette, hogy az ország „részt vesz a technikai megbeszéléseken, hogy biztosítsa a végső eredmény megvalósítását”.

A múlt héten az Európai Bizottság javasolta, hogy a jelenlegi árplafont az orosz olaj értékesítésére vonatkozóan tiltsák be a szállítási szolgáltatásokra. Ez az EU 20. szankciócsomagjának kulcsfontosságú eleme az Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója miatt.

A szankciók minden tagállam támogatását igénylik, és a jóváhagyásig változhatnak. A tervek szerint a csomag kidolgozása február végéig befejeződik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Tovább izmosodott a forint

Tovább izmosodott a forint

ĀAz eurót reggel hét órakor 377,67 forinton jegyezték az előző nap este hat órai 378,00 forintos jegyzést követően