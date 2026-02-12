Ezreket kellett evakuálni Portugáliában az ítéletidő miatt

Újabb heves zivatarok söpörtek végig Portugália északi részén szerdán, vidéki térségeket árasztva el. Coimbra városában az esetleges gátszakadások veszélye miatt elővigyázatosságból mintegy 3000 embert evakuálni kellett.

Január vége óta heves viharok sora söpört végig Portugália déli és központi részein, leszakítva házak tetőszerkezeteit, elárasztva településeket, ami miatt százezrek maradtak áram nélkül napokig. Az ítéletidő már legalább 15 ember életét követelte.

Bár a viharok ezen a héten alábbhagytak, egy „légköri folyó” néven ismert időjárási jelenség – egy széles, koncentrált vízpárafolyosó, amely hatalmas mennyiségű nedvességet szállít a trópusokról – új esőzéseket hozott, amelyek nagyobb mértékben érintették az északi területeket.

Coimbra városvezetése azért rendelte el a mintegy 3000 ember evakuálását, mivel félő, hogy a Mondego folyó megárad. Szerdán a rendőrök házról házra jártak, és buszokkal szállították el az érintetteket a szükségszállásokra.

Carlos Tavares, a regionális polgári védelem egyik illetékese úgy fogalmazott, hogy a helyzet szerda estététől rosszabbra fordulhat, mivel az esőzés következtében túlcsordulhat a Coimbrától 35 kilométerre északkeletre található Aguieira-gát, „elmosva a töltéseket további áradásokat okozva ezzel”.

Az UNESCO-világörökség részét képező Coimbrában a középkori városfal egy része leomlott, elzárva az alatta húzódó utat, illetve a városi piacot is be kellett zárni.

Luís Montenegro portugál miniszterelnök is a városba utazott, hogy felügyelje a vészhelyzeti intézkedéseket, miután Maria Lúcia Amaral belügyminiszter lemondott annak nyomán, hogy az ellenzéki pártok és a helyi közösségek bírálták a hatóságok lassúnak és sikertelennek tartott reagálását a két héttel ezelőtt pusztító Kristin viharra.

Portugália központi részén, Porto Brandao településen a hatóságok mintegy 30 embert evakuáltak földcsuszamlások veszélye miatt.