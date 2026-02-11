Eszkalálódnak az albániai tiltakozások

Tiranában eszkalálódnak a kormánykritikus tüntetések. A tüntetők kormányépületeket támadnak meg, a rendőrség vízágyúkat és könnygázt vet be.

Az albán fővárosban, Tiranában több ember megsérült a kormánykritikus tüntetők és a rendőrség közötti erőszakos összecsapások során. Az albán rendőrség kedden közölte, hogy legalább 16 rendőr megsérült és 13 embert letartóztattak.

Az ellenzék támogatói molotov-koktélokat és köveket dobáltak a kormányépületekre, míg a biztonsági erők könnygázt vetettek be a tüntetők ellen, amint azt az AFP hírügynökség riporterei megfigyelték.

Sérült képviselő kórházban

Többek között a kormány székhelyét és a parlamentet is megtámadták. Néhány tüntető tűzijátékot gyújtott, míg a nagy létszámban jelen lévő rendőrség vízágyúkat vetett be a tömeg szétszórására.

Berisha, volt miniszterelnök és a jobboldali Demokrata Párt elnöke kijelentette, hogy pártjának egyik képviselőjét sérülésekkel kórházba szállították.

Az albán politikát heves verbális támadások jellemzik a jobboldal és a baloldal között. A pártok rendszeresen sértegetik egymást, és korrupcióval és szervezett bűnözéssel vádolják a másik oldalt.

A kormányfő helyettese felfüggesztve

A baloldali kormányfő, Edi Rama kormánya jelenleg egy korrupciós botránnyal küzd. Belinda Balluku alelnököt, Rama közeli bizalmasát, tavaly novemberben felfüggesztette egy korrupcióellenes bíróság, mert állítólag közbeszerzési ügyekben vett részt.

Rama a felfüggesztést brutális beavatkozásnak nevezte a végrehajtó hatalom függetlenségébe. Berisha-t azzal vádolják, hogy közbeszerzési szerződéseket adott bizalmasainak. Ő azonban ezt hevesen tagadja. Február 20-ra további tüntetésekre szólított fel.

A korrupció akadályozza az Európába vezető utat

A korrupció és a szervezett bűnözés központi akadályt jelent Albánia EU-csatlakozási törekvései előtt. Tirana polgármesterét, Erion Veliajt tavaly februárban korrupció és pénzmosás gyanújával letartóztatták.

Rama két volt miniszterét sikkasztással és hatalommal való visszaéléssel vádolják. Ilir Meta volt elnököt 2024 októberében letartóztatták – őt is korrupcióval és pénzmosással vádolják - írja a focus.de.