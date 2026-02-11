Egyre érthetőbb lesz Nyugaton is a magyar migránspolitika

Európában a nemzetállamok szintjén változások kezdődtek a migráció megítélésében, de uniós szinten ezt nem követik – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Bakondi György elmondta, számos európai országban sebességet váltanának a migráció elleni küzdelemben, miután 2015 óta egymillió illegális bevándorló érkezett Európába, és több nagy európai országban tarthatatlan lett a közbiztonsági helyzet. Mostanra megjelentek a patrióta politikához kapcsolódó, az illegális migráció más típusú kezelését támogató politikai nyilatkozatok, választási eredmények. A főtanácsadó példaként megemlítette Németországot, ahol a schengeni határokon visszaállították a belső ellenőrzést, és a határról visszaküldenék azokat a migránsokat, akik biztonságos országból érkeznek.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Németország szakítana azzal a gyakorlattal, amelyet Brüsszel Magyarországtól követel - mutatott rá. Emlékeztetett arra, hogy az unió migrációs paktuma szerint Magyarországnak be kellene engedni azokat, akik menekültkérelmet kérnek a határon, tehát tulajdonképpen a határkerítés értelmét veszítené. Másrészt az Európai Bizottság dönthetne úgy, hogy kvóták szerint áthelyezi Magyarországra a Nyugat-Európában tartózkodó illegális bevándorlókat menekültkérelmük elbírálására – tette hozzá. Bakondi György felhívta a figyelmet arra, hogy ha elutasítanák a kérelmüket, akkor Magyarországnak kellene őket kiutasítani ismeretlen helyre, „mert bemondáson alapszik az állampolgárságuk és minden más adatuk is”.

Ez egy olyan tarthatatlan helyzet lenne, amely most Nyugat-Európa számos országát is jellemzi – mondta a főtanácsadó, majd kiemelte: „ez olyan súlyos érdeksérelem a magyar emberek számára, ami a magyar kormány álláspontja szerint nem vállalható föl, és ebben nagy lakossági támogatás mellett Magyarország kormánya kitart akkor is, hogyha napi politikai nyomásnak van kitéve.”

Azt mondta, minden olyan törekvés, amelyet a nemzeti kormány érvényesített - amely a magyar emberek érdekeit és biztonságát szolgálja - szembemegy az uniós törekvésekkel, és ezeket nagyon súlyos retorziókkal bünteti az Európai Bizottság.