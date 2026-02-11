Egyre durvább hírek jönnek a kompkatasztrófáról

Többszörösére nőtt a január végi Fülöp-szigeteki kompkatasztrófa halálos áldozatainak száma: a 372 ember közül, akik a vízi járművön tartózkodtak, 52 bizonyosan életét vesztette, és 27-et még mindig eltűntként tartanak nyilván - közölte szerdán az ország parti őrsége.

A Trishna Kerstin 3 nevű komp január 26-án kora reggel süllyedt el a Fülöp-szigetek délnyugati részén, Mindanao közelében. A hajó elsüllyedésének egyik lehetséges okaként a túlterhelést említette szerdán Giovanni Lopez, a szigetország közlekedési minisztere. A politikus szerint azonban több biztonsági előírást is megsértettek az Aleson Shipping Lines hajózási társaságnál, amelynek egy másik hajója 2023-ban ugyanezen az útvonalon kigyulladt, és 31 utas életét vesztette. A minisztérium közigazgatási eljárásban vizsgálja a mostani katasztrófát.

A vizsgálat eddigi eredményei szerint a törvényi előírásokkal ellentétben a kompra felhajtó járműveket nem mázsálták le, és valószínű, hogy a rakomány menet közben elmozdult, amitől a komp megdőlt - közölte Lopez. Reiniel Pascual, a ország tengerészeti hatóságának nyomozója közölte, hogy a legénység a komp megdőlésekor nem kezelte megfelelően a helyzetet. A balesetben felmerül a korrupció gyanúja is - jelentette ki Lopez. Ezért a nyomozás kiterjed a parti őrség és a tengerészeti hatóság több olyan tagjára, aki felelős a hajók közlekedési alkalmasságának engedélyezéséért.

A több mint hétezer szigetből álló ország mindennapi közlekedésének szerves részei a kompok, de sok a baleset, és ezek hátterében gyakran állnak a nem megfelelő biztonsági előírások és az érvényben lévők be nem tartása, a túlterhelés és a karbantartási hiányosságok. Évente számos halálos áldozattal járó hajóbaleset történik az országban: a legsúlyosabb katasztrófa 1987-ben történt, amikor egy komp összeütközött egy tartályhajóval, és több mint négyezer ember vesztette életét.