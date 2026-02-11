Döntő pillanat május 15-én: Zelenszkij háború közepette sorsdöntő választást tervez

Az Egyesült Államok az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szeretné elérni, ezért inkább Kijevre gyakorol nyomást, nem Moszkvára – írja a Financial Times . A brit lap szerint Zelenszkij elnök ennek hatására fontos lépésre készülhet.

A cikk ukrán és nyugati tisztviselőkre hivatkozva azt állítja, hogy az amerikai nyomás nyomán Volodimir Zelenszkij május 15-re elnökválasztást és békéről szóló népszavazást tervez. A lap ugyanakkor magát az ukrán elnököt nem idézi.

A tervek szerint Zelenszkij február 24-én, az orosz invázió negyedik évfordulóján jelentheti be a választások kiírását. Májusban párhuzamosan szavazhatnának az államfő személyéről és az addigra kidolgozott, Oroszországgal kötendő békemegállapodásról.

Az ukrán elnök már megbízta a parlamentet, hogy készítse elő a háborús időszakban tartandó választásokhoz szükséges törvénymódosításokat. A múlt héten arról is beszélt, hogy az amerikai kormány nyomást gyakorol rá a háború nyárig történő lezárása érdekében.

Biztonsági garanciák gyors engedményekért cserébe?

Az FT értesülései szerint Washington csak abban az esetben hajlandó egyértelmű biztonsági garanciákat nyújtani, ha Kijev jelentős engedményeket tesz. Az amerikai fél állítólag azt is elvárja, hogy Ukrajna mondjon le a Doneck és Luhanszk megyék még ellenőrzése alatt álló részeiről.

A lap szerint Donald Trump elnök nyártól a novemberi amerikai félidős választásokra kíván összpontosítani.

Az ukrán elnökválasztás kérdése eredetileg Moszkvából került napirendre, ahol azt állítják, hogy Zelenszkij legitimitása megkérdőjelezhető, ezért nem tekinthető érvényes tárgyalópartnernek. Trump később maga is felvetette ezt az érvet. Kijev ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a hatályos hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani. Emellett a szavazás megszervezését nehezíti az orosz támadások folyamatos veszélye, a fronton harcoló több százezer katona, valamint a bel- és külföldre menekült több millió ukrán állampolgár helyzete.

A gyors választás Zelenszkijnek kedvezhet

A Financial Times szerint egy előrehozott, gyorsan lebonyolított választás kedvezőbb lehet Zelenszkij számára, mivel így nagyobb eséllyel őrizheti meg pozícióját. Egyelőre azonban nem világos, hogy a Vlagyimir Putyin köré csoportosuló orosz vezetés hajlandó-e az Egyesült Államok által sürgetett határidőn belül lezárni a háborút. A legutóbbi moszkvai nyilatkozatok továbbra is maximalista követeléseket tartalmaznak, amelyek Ukrajna jelentős mértékű alávetésére utalnak.